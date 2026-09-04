9月5日、6日に宮崎県で開催される予定だったアイドルグループ・日向坂46のイベント「ひなたフェス2026」の中止が発表され、コラボ予定だった各飲食店が提供予定だった商品を続々と発表している。

会場のひなた宮崎県総合運動公園だけでなく、県全体でさまざまな企画が行われる予定だった「ひなたフェス2026」。イベントは台風24号と秋雨前線の影響で予想される大雨のため、開催中止が2日に発表された。

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一方、「ひなたフェス」公式サイトによると、今回は全メンバーがコラボメニューを考案していたことが明らかに。ファンからは「発表されてない情報も知りたかった」「コラボメニューの詳細を、公表していただけないでしょうか」「ぜひ食べに行くので公式からも情報を出してほしい」という声が集まっていた。

その後、3日朝ごろから宮崎県内の飲食店が「告知OKとなった」「許可をいただいた」として、コラボ予定だったメンバーとメニューをSNSを通じて公開。

たとえば食堂「あおしま食堂がんちゃん亭」では、竹内希来里とコラボしたジェラートを販売する予定だったとのこと。また、キッチンカー「:Re/Do」では、金村美玖がネーミングしたレモネード、カフェ「HITOKIWA」では、山下葉留花とコラボしたラッシーを販売予定だったと報告している。

このコラボメニューは多くの飲食店が期間限定で店舗で販売するといい、店舗販売が難しい飲食店の場合、通販に対応すると告知した。

なお、イベントは振替も行われず、完全に中止になってしまったものの、日向坂46の一部ファンからは「予定通り宮崎に行く」との声や、時期をずらして旅行に行くといった声が上がっている。

前回開催された「ひなたフェス2024」では、九州全体の経済効果43億円ともいわれていた今回のイベント。残念な結果になってしまった一方、来年の開催を強く願う声も寄せられていた。