我が子3人を殺害した母親の裁判がアメリカ社会で大きな議論を呼んでいます。「産後の精神疾患」により責任能力がなかったとして無罪を主張する被告。精神的に追い詰められ、我が子を殺害した母親はどのように裁かれるべきなのか。「産後の支援があれば防げたはず」。市民の間には被告に連帯する動きも広がっています。

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法廷で泣き声あげる被告 5歳、3歳、8か月の我が子殺害した罪

全米が注目する裁判の被告人はリンジー・クランシー（36）。我が子3人を殺害した罪に問われています。





事件が起きた2023年1月、子どもたちの年齢は5歳と3歳で一番下のカランちゃんは生後8か月でした。

法廷で泣き声を上げ、机に突っ伏すクランシー被告。



この裁判がアメリカで大きな議論を呼んでいるのは、出産後、精神的に追い詰められていたクランシー被告に多くの人たちが共感しているからです。

クランシー被告は3人目のカランちゃんを出産後、不眠やうつ症状に苦しむようになったといいます。



医師の治療を受けていましたが、改善せず、事件の2か月前には日記に苦しみを綴っていました。

クランシー被告の日記

「自分がどうなっているのか分からない。助けが欲しい」

「幻聴が聞こえた」産後の精神疾患めぐり主張対立

この後、状況はさらに悪化。

クランシー被告は、抗精神病薬など13種類の薬を30回以上処方され、「子どもを殺せ」という幻聴が聞こえるようになったといいます。

クランシー被告が聞いたとされる声

「子どもたちを殺せ。さもなければ、お前も子どもたちも殺される」

クランシー被告は犯行の理由について、こうした「“声”に命じられた」と説明。



弁護側は、被告が産後うつより症状が重い「産褥期（さんじょくき）精神病」を発症していたと主張しました。



「産褥期精神病」は、産後の女性1000人に1人が発症するまれな精神疾患で、幻聴や妄想などの症状が出るとされています。

クランシー被告の弁護側

「クランシー被告は自分の行動をコントロールできない状態だった」

クランシー被告の弁護側は無罪を主張していますが、検察側は「計画的な犯行で自分の行為を認識できていた」と指摘しています。

「心が痛む」「罰せられるべき」裁判めぐり全米で賛否

精神的に追い詰められ、我が子を殺害した母親はどのように裁かれるべきなのか。



このニュースはアメリカで大きな議論になっていて、現地メディアは連日、賛否の声を伝えています。

ニューヨーク・タイムズより

「これはアメリカが新米ママを軽視し、母親のメンタルヘルスに適切にケアできていない証拠だ｣

「リンジー・クランシーのことを思うと心が痛む」

一方で、クランシー被告を“厳しく罰するべき”との声も。

ニューヨーク・タイムズより

「私は彼女に同情しません。3人の子どもが亡くなったのですから」

「法の最大限の範囲で罰せられるべき人物だ」

裁判所の前には、「リンジー・クランシーは赤ん坊殺しだ」とクランシー被告を批判する人だけでなく、ピンク色の服などを着て被告に連帯を示す人たちも集まりました。

連帯を示す女性

「私は産褥期精神病ではありませんでしたが、産後うつを経験しました。適切な支援と治療があれば、悲劇は防げたはずです」

社会は母親のSOSをどう受け止めるべきなのか。



裁判は審理が難航し、判決の見通しは立っていません。