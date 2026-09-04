アニメ『ちいかわ』話題のエピソードがついに放送開始 ネットざわつく「あはっあはっ…来ちゃった…」「今後の伊藤アナの反応が楽しみすぎる」【ネタバレあり】
テレビアニメ『ちいかわ』（フジテレビ『めざましテレビ』内）の第375話が4日に放送され、公開中の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の元となった「セイレーン編」と同様にファンからは注目度の高いエピソードとなっている“パラレルワールド”編がアニメでも放送開始となった。（※以下、ネタバレを含みます）
【動画】「あはっあはっ…来ちゃった…」4日に放送されたアニメ『ちいかわ』第375話「パラレルワールド①」
“パラレルワールド”編は、2024年2月16日～3月8日にかけて『ちいかわ』公式X（@ngnchiikawa）にて更新されたエピソードで、今回アニメで放送された内容では、ちいかわがハチワレと遊んでいたところ“虫”に頭部を刺され、その後高熱が出てしまい、不穏なエフェクトの中寝込んでいる様子までが描かれている。
コメント欄では「映画でたくさんキッズを引き込んでからのこのエピソードか…」「あはっあはっ…来ちゃった…My Favorite Storyが…来ちゃったからにはもう…ネ…」「映画からちいかわに激ハマりしてしまった30代ワイ、コメント欄が不穏で慄く」「今後の伊藤アナの反応が楽しみすぎる」「成長した田中くんの真骨頂くる！この話のために成長してもらわないと困るんよね」「葉っぱ乗せてるちいかわ、柏餅みたいで可愛い」「ついに始まってしまった…」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「あはっあはっ…来ちゃった…」4日に放送されたアニメ『ちいかわ』第375話「パラレルワールド①」
“パラレルワールド”編は、2024年2月16日～3月8日にかけて『ちいかわ』公式X（@ngnchiikawa）にて更新されたエピソードで、今回アニメで放送された内容では、ちいかわがハチワレと遊んでいたところ“虫”に頭部を刺され、その後高熱が出てしまい、不穏なエフェクトの中寝込んでいる様子までが描かれている。
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