松村北斗、今田美桜とのW主演映画への期待「日本中が救われていくかもしれない」 “白黒”では割り切れない感情描く
6人組グループ・SixTONESの松村北斗と俳優の今田美桜がダブル主演を務める、映画『白鳥とコウモリ』（9月4日公開）の公開前夜祭が3日、都内で行われ、松村と今田をはじめ、柄本佑、吉田羊、岸善幸監督が登壇。本作が観客へ届くことへの期待を語った。
【写真】黒ジャケットで…さわやかな笑顔を浮かべる松村北斗
今作は、7月23日に大腸がんのため死去した東野圭吾さんの同名小説を実写化した作品。『白夜行』『手紙』の系譜を受け継ぎながら、ミステリーの枠を超えて「罪と罰」という核心的なテーマを重厚な物語で描く。松村が容疑者の息子・倉木和真を、今田が被害者の娘・白石美令を演じる。
公開を翌日に控えた心境を聞かれた松村は、本作について「ミステリーということで、物語の展開を知っていくことを目的に見ることもできます」とした上で、「物事には白と黒があるけども、それに伴う感情というのは、ずっとグレーかもしれない」と作品を通じて感じたことを明かした。
そうした割り切れない感情が「観てくださった人にとって救いだったり、今、自分が否定していることを肯定できるチャンスになったりするのかな」と思いをめぐらせ、「1人ずつ、もしかしたら日本中が救われていくかもしれないという期待がある」と力を込めた。そして「公開して、たくさんの方に観てもらうチャンスが始まることが本当にうれしいですね」と喜んだ。
劇場で注目してほしい場面には、和真と美令が向き合う喫茶店のシーンをセレクト。周囲が静かで、距離の近い2人が相手へ言葉を届ける中、声の大きさも次第に変化していく場面だと説明。「この（映画館の）のレベルのスピーカーであったりとかこういう状況で、感じながら観てほしい」と呼びかけた。
最後には「この映画の登場人物は、みんなそれぞれ、いろいろな種類の優しさで人生が動いていく人たちばかり」と紹介し、「この映画が踏み出したメッセージも、皆さんに向けての優しさに満ちあふれた映画」と表現。「身構えずに、その優しさに身を委ねるように映画館の座席に座って、140分楽しんでいただけたら」とメッセージを送った。
【写真】黒ジャケットで…さわやかな笑顔を浮かべる松村北斗
今作は、7月23日に大腸がんのため死去した東野圭吾さんの同名小説を実写化した作品。『白夜行』『手紙』の系譜を受け継ぎながら、ミステリーの枠を超えて「罪と罰」という核心的なテーマを重厚な物語で描く。松村が容疑者の息子・倉木和真を、今田が被害者の娘・白石美令を演じる。
そうした割り切れない感情が「観てくださった人にとって救いだったり、今、自分が否定していることを肯定できるチャンスになったりするのかな」と思いをめぐらせ、「1人ずつ、もしかしたら日本中が救われていくかもしれないという期待がある」と力を込めた。そして「公開して、たくさんの方に観てもらうチャンスが始まることが本当にうれしいですね」と喜んだ。
劇場で注目してほしい場面には、和真と美令が向き合う喫茶店のシーンをセレクト。周囲が静かで、距離の近い2人が相手へ言葉を届ける中、声の大きさも次第に変化していく場面だと説明。「この（映画館の）のレベルのスピーカーであったりとかこういう状況で、感じながら観てほしい」と呼びかけた。
最後には「この映画の登場人物は、みんなそれぞれ、いろいろな種類の優しさで人生が動いていく人たちばかり」と紹介し、「この映画が踏み出したメッセージも、皆さんに向けての優しさに満ちあふれた映画」と表現。「身構えずに、その優しさに身を委ねるように映画館の座席に座って、140分楽しんでいただけたら」とメッセージを送った。