上皇さまの葬儀について、上皇さまご本人の意向を受けた宮内庁は、規模を縮小するため、皇居・宮殿を使用する方向で検討していることが分かりました。

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上皇さまの葬儀について「国民生活への影響を少なく」

約1万人が参列して、執り行われた昭和天皇の葬儀。当時、会場となったのは新宿御苑でした。

会場設営から撤去まで、2か月半にわたって全面閉鎖され、広大な敷地に総ひのき造りの巨大な建造物が建てられました。

しかし、上皇さまが望まれたのは、将来のご自身の葬儀について、 国民生活への影響を少なくすることでした。

皇居・宮殿で行う方向で検討 昭和天皇と比べ大幅に縮小か

告別式にあたる「葬場殿の儀」について、宮内庁が、皇居・宮殿で行う方向で検討していることが分かりました。

宮殿を使った行事「即位礼正殿の儀」では約2000人が参列しましたが、仮にこれと同規模であれば、参列人数が、昭和天皇の葬儀と比べて大幅に縮小することになります。

皇居内の施設を使うことで、警備上の安全が図れるほか、設営など必要な経費も抑えられる見通しです。

上皇ご夫妻は2013年、「（葬儀の会場について）集中豪雨や竜巻などの可能性も十分考慮し、出席者の安全確保が出来る場所を、皇太子殿下（現在の天皇陛下）や秋篠宮殿下など、殿下方の御意見も伺いつつ選定してほしい」としていました。