去年の選挙で当選した茨城県の神栖市長が、その後、2票が有効でなかったため、当選を無効と裁決されたことは不当だとして、県の選挙管理委員会に裁決の取り消しを求めた裁判で、東京高裁は先ほど、市長側の訴えを退けました。

去年の神栖市長選挙では、候補者の得票が同じ数になり、くじ引きで新人の木内敏之氏が当選しました。

木内氏の実家はまんじゅうなどの菓子製造会社だったため、市の選挙管理委員会は当初、「まんじゅうや」や「だんごさん」と書かれた2票を有効としていました。しかし、対立候補側の申し立てを受けて審査した茨城県の選挙管理委員会は、「木内氏を『まんじゅうや』と呼称することは一般的ではない」などとして、この2票は有効ではなく、木内氏の当選は無効だとする裁決をしました。

これを受け、木内氏は県選管に裁決の取り消しを求める訴えを起こしました。

東京高裁はきょう（3日）の判決で、木内氏の当選を無効とした県選管の裁決は適法だとして、木内氏の訴えを退けました。

判決を受け、木内氏側は最高裁に上告して争うことができますが、この判決が確定した場合、木内氏は失職することになります。