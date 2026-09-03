Netflix『ストレンジャー・シングス： 1985年の冒険』シーズン2日本版予告編解禁 イレブン、マイクらおなじみの仲間が再集結
9月17日よりNetflixにて世界独占配信されるNetflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン2より、イレブン、マイクらおなじみの仲間たちが妖しく光る幽霊に立ち向かう日本版予告編が解禁された。
【動画】『ストレンジャー・シングス： 1985年の冒険』予告
本作は、小さな町ホーキンスで不可思議な出来事が頻発し、真相解明に乗り出した4人の少年と謎の少女の友情と冒険を描いた『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のドラマシリーズでは描かれていない空白の期間である1985年冬のホーキンスを舞台に、もうひとつの冒険を描く新アニメーションシリーズ。
物語には、ドラマシリーズからのオリジナルキャラクターであるイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスらに加え、転校生として新たにパンクなファッションで発明が得意なニッキーが登場。シーズン1では彼らが、雪の下でうごめく未知の生物がもたらす町の危機を救うべく立ち上がった。
シーズン1の配信直後には、NetflixのグローバルTOP10（英語シリーズ）で7位を獲得し、280万ビューを達成。新作アニメーションシリーズの初登場の記録として歴代トップ15入りを果たした。そしてシーズン2は、平和な日常を取り戻した“はず”のシーズン1の最終話の直後から動き出す。
この度、おなじみの仲間たちが再び勢揃いし、小さな町ホーキンスの住民たちを脅かす新たな“未知”と対峙する姿を映した日本版予告編が解禁。
映像では、暗い夜の森に潜む、青白い光を放つ幽霊らしき存在の出現、そしてその解決に乗り出す仲間たちの勇敢な姿が映し出される。間近に迫ったバレンタインデーの準備など、日常が戻ってきたはずのホーキンスに訪れる、“幽霊”による混乱。解決の鍵を握るのは、何やらブルーに光る謎の花。その妖しげな美しさに魅了されたマックスやニッキーらは、次々と翻弄されてしまう。
壁や身体もすり抜ける実体のない“幽霊”、ひとりでに動き出し襲い来るトラック、そして実体を持って立ちはだかる“裏側の世界”の怪物--「この町を救えるのは、オレたちだけだ」。果たして仲間たちは、皆で協力しホーキンスを救うことができるのか？少年少女たちの新たな活躍に期待が高まる。
数々の社会現象を巻き起こし、観る者を唯一無二の世界へと誘ってきた「ストレンジャー・シングス 未知の世界」。生みの親であるダファー兄弟は、『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』でもエグゼクティブ・プロデューサーとして参加。本作のショーランナーを任せられたエリック・ロブレスに向けて、「世界の危機を背負う前の子どもたちを描いてほしい。ホーキンスを救うくらいのスケールがいい。自転車に乗ったり、謎を解いたりする冒険が見たいんだ」と伝えたことが明かされている。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン2は、Netflixにて9月17日より世界独占配信。
【動画】『ストレンジャー・シングス： 1985年の冒険』予告
本作は、小さな町ホーキンスで不可思議な出来事が頻発し、真相解明に乗り出した4人の少年と謎の少女の友情と冒険を描いた『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のドラマシリーズでは描かれていない空白の期間である1985年冬のホーキンスを舞台に、もうひとつの冒険を描く新アニメーションシリーズ。
シーズン1の配信直後には、NetflixのグローバルTOP10（英語シリーズ）で7位を獲得し、280万ビューを達成。新作アニメーションシリーズの初登場の記録として歴代トップ15入りを果たした。そしてシーズン2は、平和な日常を取り戻した“はず”のシーズン1の最終話の直後から動き出す。
この度、おなじみの仲間たちが再び勢揃いし、小さな町ホーキンスの住民たちを脅かす新たな“未知”と対峙する姿を映した日本版予告編が解禁。
映像では、暗い夜の森に潜む、青白い光を放つ幽霊らしき存在の出現、そしてその解決に乗り出す仲間たちの勇敢な姿が映し出される。間近に迫ったバレンタインデーの準備など、日常が戻ってきたはずのホーキンスに訪れる、“幽霊”による混乱。解決の鍵を握るのは、何やらブルーに光る謎の花。その妖しげな美しさに魅了されたマックスやニッキーらは、次々と翻弄されてしまう。
壁や身体もすり抜ける実体のない“幽霊”、ひとりでに動き出し襲い来るトラック、そして実体を持って立ちはだかる“裏側の世界”の怪物--「この町を救えるのは、オレたちだけだ」。果たして仲間たちは、皆で協力しホーキンスを救うことができるのか？少年少女たちの新たな活躍に期待が高まる。
数々の社会現象を巻き起こし、観る者を唯一無二の世界へと誘ってきた「ストレンジャー・シングス 未知の世界」。生みの親であるダファー兄弟は、『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』でもエグゼクティブ・プロデューサーとして参加。本作のショーランナーを任せられたエリック・ロブレスに向けて、「世界の危機を背負う前の子どもたちを描いてほしい。ホーキンスを救うくらいのスケールがいい。自転車に乗ったり、謎を解いたりする冒険が見たいんだ」と伝えたことが明かされている。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン2は、Netflixにて9月17日より世界独占配信。