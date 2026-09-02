トラブル発生で全額返金!?ディズニークルーズで「強制下船」となったリアルな裏側
YouTubeチャンネル「ありちゃんねる🎥🤍」が「【ディズニークルーズ アドベンチャー】トラブル続き!? 強制下船の記録【Vlog Day2】」を公開しました。動画では、ディズニークルーズアドベンチャー2日目の様子をVlog形式で紹介。豪華な船内を満喫する一方、まさかの「強制下船」というトラブルに見舞われた激動の1日を記録しています。
午前中は、楽しみにしていたという「ロイヤルギャザリング」に参加し、ジャスミンやアリエル、ラプンツェルといったプリンセスたちとのグリーティングを満喫。その後は、モアナの迫力あるショーや、ダッフィーたちの可愛らしいショーを鑑賞するなど、順調に船内での時間を楽しむ様子が収められています。
また、アースラをモチーフにしたタピオカ店「BEWITCHING」を訪れたり、ディズニートリビアに参加したりと、クルーズならではのコンテンツを余すことなく体験。しかし、お昼を過ぎても船が一向に出航せず、不穏な空気が漂い始めます。
午後になり、予約していたショーやキャラクターグリーティングが次々とキャンセルされる事態が発生し、ここから強制下船の悪夢が始まることに。そしてついに、キャプテンから別のクルーズ船がターミナルを使用するため、全ゲストに下船を求めるアナウンスが流れました。急遽荷造りをして下船することになりましたが、今回のクルーズ代金は「全額返金になりました！」と報告しています。
予期せぬトラブルに見舞われたものの、豪華な船内設備やキャラクターたちとの特別なふれあいは必見です。滅多に見られないディズニークルーズのリアルな出来事を知ることができる、貴重な記録となっています。
午前中は、楽しみにしていたという「ロイヤルギャザリング」に参加し、ジャスミンやアリエル、ラプンツェルといったプリンセスたちとのグリーティングを満喫。その後は、モアナの迫力あるショーや、ダッフィーたちの可愛らしいショーを鑑賞するなど、順調に船内での時間を楽しむ様子が収められています。
また、アースラをモチーフにしたタピオカ店「BEWITCHING」を訪れたり、ディズニートリビアに参加したりと、クルーズならではのコンテンツを余すことなく体験。しかし、お昼を過ぎても船が一向に出航せず、不穏な空気が漂い始めます。
午後になり、予約していたショーやキャラクターグリーティングが次々とキャンセルされる事態が発生し、ここから強制下船の悪夢が始まることに。そしてついに、キャプテンから別のクルーズ船がターミナルを使用するため、全ゲストに下船を求めるアナウンスが流れました。急遽荷造りをして下船することになりましたが、今回のクルーズ代金は「全額返金になりました！」と報告しています。
予期せぬトラブルに見舞われたものの、豪華な船内設備やキャラクターたちとの特別なふれあいは必見です。滅多に見られないディズニークルーズのリアルな出来事を知ることができる、貴重な記録となっています。
YouTubeの動画内容
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