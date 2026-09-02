NPB（日本野球機構）イースタン・リーグに参加する、『オイシックス』桑田真澄チーフ・ベースボールオフィサー（58）による「告白」が波紋を広げている。8月30日放送の文化放送『生島ヒロシの日曜9時ですよ～』にゲスト出演すると、読売ジャイアンツを電撃退団した真相を明かしたのだ。

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桑田といえば2025年10月、2軍監督を務めていた巨人退団が発表され、後に山口寿一オーナーはその理由を、

「実は桑田二軍監督もフロント入りして欲しいと思っていたんだけれども、本人がユニフォームへの愛着が非常に強くて、今回はちょっと残念ながらうまくかみ合わなかったっていうことですね」

フロント入りを打診するも、これを本人が固辞したと説明。その上で「縁が切れた訳ではないと私は思っていますので、またぜひ力を貸してほしいと思ってる」と、あくまでも友好的な離別と強調して将来的な復帰も示唆していたのだが、どうやら事情は少々異なるようだ。

なんでも球団からは2026年シーズンでの2軍監督を要請され、桑田も信頼おけるコーチングスタッフと来季に向けて準備をしていたが、

「ある日突然ユニホーム脱いでくれって言われたんで。“何があったんですか?”っていうことになったら、“僕がいるとやりづらい”っていうことだったらしいです」

「やりづらい」と感じる「人物」は

なんでも桑田が2軍監督を務めることで「やりづらい」と感じる「人物」がいたようだ。この宣告に「“それ”が理由なら“僕がいる意味がないですよね”って言って辞めたんですけどね」と、フロント入りではなく、自ら退団を選んだという桑田。巨人にしてみれば桑田と“天秤”にかけ、その「人物」をとったということだろう。

「1軍を率いていた阿部慎之助前監督（47）のことなのでしょう。本来、密な連携をとらなければならない1軍・2軍監督ですが、阿部前監督と桑田さんとでは野球への考え方、取り組み方が180度異なります。昭和的な熱血指導の前者に対して、選手を諭して指導する理論派の後者。

特に2軍選手の中には”桑田信者”も多かったと聞きますし、いちいち“桑田さんはこうだった”となったら、桑田さんの方が年上でもあるだけに、1軍監督やコーチ陣もやりづらくなるのは当然」（在京球団を取材するスポーツライター）

球団にしてみれば、当時の1軍監督は阿部だけに優先するのは当然の措置と言える。ただ、来季も指導者としての心づもりでいたにもかかわらず、一転して「ユニホーム脱いでくれ」と突き放された心情も推し量られる。ラジオでも「凄く悲しかった」とショックを受けた様子の桑田だった。

オイシックスでは技術指導だけでなく、プロとしての心構えなども選手たちに教えているという桑田CBO。伝統や“しがらみ”に囚われることなく、自身の野球論を選手たちに伝授できる環境は理想的なのかもしれない。

桑田による巨人との“決別宣言”か

前出のスポーツライターは、今回のラジオでの告白は桑田にとっての“決意”と受け取ったようだ。

「退団劇の真相をぶっちゃけ、さらに“指導法は時代とともに変えていくべき。それを変えられない人が野球界にいる”などと、まるで阿部前監督への批判ともとられかねない話しを堂々としてみせた。これは巨人との“決別宣言”にも聞こえました。

それもそのはず、昨季イースタンでは2位に8ゲーム差をつけてのぶっちぎり優勝を決め、8月の『U12アジア選手権』でも侍ジャパンU-12日本代表を優勝に導いた桑田さん。指導者としての能力に疑いの余地はなく、他にも監督やコーチとして迎えたい球団も多いと聞きます。

片や長女への暴力沙汰を起こして結局、球団を追われた阿部前監督。指導者としてどちらが正しかったのか、巨人は今にして選択を後悔しているかもしれませんね」

結局、両監督がいなくなってしまった今シーズンの巨人。ファンが待ち望む桑田監督の誕生はいつになるのだろうか。

週刊女性PRIME