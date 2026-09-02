先輩猫さんが病院へ行く準備をしていると、お留守番予定の後輩猫さんが…？自分も連れて行かれてしまうという勘違いからの可愛い行動が、反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「危機察知能力さすが！」「なんでそんなに可愛いの♡」「しっぽでてるってww」といったコメントが寄せられています。

【動画：先輩猫が病院に行く日→『自分も連れて行かれる』と思った猫が…まさかの行動】

異変を察知したエースくん

YouTubeチャンネル『musubiyori』に投稿されたのは、とある勘違いを起こした2本脚の猫「エース」くんの微笑ましい姿。この日は、先輩猫の「おむすび」さんが病院に行く日だったといいます。

早速キャリーに入ってもらったおむすびさんに「がんばろうね」とママさんが話しかけていると、何やら背後でガサゴソと不審な動きを見せるエースくんの姿が。どうやら自分も病院に連れて行かれると思い、空の米袋の中へ避難を試みていたようです。

見えてますよー！

可愛らしいことに、これで隠れているつもりなのでしょうか。エースくん専用の特製お洋服、そのお尻の部分についたエビしっぽが、米袋からひょっこり！まさに、『頭隠して尻隠さず』ですね。ママさんも笑みをこぼさずにはいられなかったそうです。

お留守番だと伝えてもまだ疑念は晴れないようで、エースくんは安全基地だという米袋のさらに奥へと進み、完全に引きこもる体勢に。強い意志のもと絶対行かないマンになっていたそうですが、お留守番を頼むとお返事を返し、ママさんに撫でられて嬉しそうな姿も見せていたといいます。

警戒モード続行中…？

一方、おむすびさんは週2で通っているという病院へ。キャリーの中でも香箱座りで落ち着いている姿は、さすがといったところです。そうして無事お家に帰ったそうなのですが…。

お留守番をしたはずのエースくんが、なぜか家具の隙間から顔を覗かせてキョロキョロ。おむすびさんも呆れてしまうほど、すっかり疑心暗鬼となっているエースくんの姿に、思わずほっこりしてしまうのでした。

投稿には「一生懸命隠れてるエースくん可愛い♡」「米袋にエビフライが隠れてるw」「お尻が見えている隠れ方がエース君らしい(笑)」「強い意志を感じるw」「駄々っ子エース君とお嬢様オムちゃん対照的♡」「病院絶対行かないマンかわいいwおむちゃんお疲れさま」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『musubiyori』では、猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。陽気で甘えん坊なエースくんとシャイでキュートなおむすびさんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「musubiyori」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。