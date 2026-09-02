「ある日、突然ユニホームを脱いでくれと」桑田真澄氏　巨人2軍監督退任のいきさつを明かす「僕がいる意味がないですよねと」

桑田氏は巨人2軍監督を務めるなど若手育成に尽力した（C）産経新聞社

昨年まで巨人の2軍監督を務め、今季からオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）を務める桑田真澄氏が、8月30日に放送された「生島ヒロシの日曜9時ですよ～」（文化放送）にゲスト出演。昨年まで首脳陣として在籍した巨人時代を振り返るシーンがあった。

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番組では、息子でタレントのMattとの関わり方、またPL学園時代に取り組んでいたトイレ掃除の逸話など話が多岐に渡る中で、昨年10月末に電撃発表された巨人2軍監督退任の経緯にも触れた。

パーソナリティーを務める生島氏から問われると桑田氏は「実は来年も頼むと言われてたんですね」「それで、そのつもりでいましたし」と、本来は続投の心積りでいたことを明かした。

コーチ陣やスタッフの人選も進んでいた中で「ある日、突然ユニホーム脱いでくれと言われたんで…『何があったんですか？』ということになって…」と急な通告だったという。



桑田氏にとっても巨人2軍監督は思い入れのある役職だった。従来の野球界にない発想を柔軟に取り入れようと努め、「色々なこと勉強しよう。学ぼうぜ。昔こうだったからじゃなく、どんどん挑戦していこう」と座学を導入するなど、自ら資料作りも行い、若手育成に真剣に向き合っていたという。