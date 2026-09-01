「年中無休の店にカーテンが…」事件前後の“異変”　“創業100年”老舗和菓子店で何が？80歳店主殺害の謎　山口・美祢市

一体誰が何のために。

山口県の老舗和菓子店の店主が殺害された事件は、多くの謎が浮かび上がったままです。

深緑色の包装紙に書かれた「宇いち饅頭」の文字。

山口・美祢市の名物をうたう、このまんじゅうは、地元でとれる石灰石をイメージして作られたため見た目は素朴ですが、まろやかな味わいが長年、評判を呼んでいました。

地元の人：

（地元）伊佐名物だからね。どこかに行くとなったら、あそこに買いに行く人は多かったみたい。

そんな評判のまんじゅうを作っていたのが、何者かに殺害された斉藤一正さん（80）。

創業約100年、祖父の代から受け継いできた味を妻と二人三脚で守り続けてきたといいます。

地元の人：

（Q. 斉藤一正さんについて）真面目な人。一生懸命、仕事していた。

長年付き合いのある知人：

（Q. 斉藤一正さんについて）おとなしめの人。もともと薬剤師だった、夫婦とも。でも後を継いだ。

40年来の知人だという人は、事件発生前後の時間異変を感じ取っていました。

長年付き合いのある知人：

あそこは年中無休、盆も正月も日曜日も。それなんだけど、わたし（先月）28日に病院に歩いて行った、朝10時に。そのときにカーテンが全部閉まっていたから、おかしいなとは思った。

事件が発覚したのは8月28日の午後6時前。

近所に住む斉藤さんの長男から、「父が血まみれで倒れている」と110番通報がありました。

消防が駆け付けると、店舗兼住宅の2階で倒れている斉藤さんを発見。

その場で死亡が確認されました。

警察によりますと斉藤さんは頭部に複数の傷があり、死因は頭を鈍器のようなもので殴られたことによる出血多量のショック死で、他殺とみられています。

死亡推定時期は8月下旬とみられ当時、現場にいた斉藤さんの70代の妻も頭を骨折するけがをしましたが、意識はあり話ができる状態だったということです。

犯人はどんな目的で和菓子店の店主の殺害に及んだのか。

斉藤さんは家族仲も良く、恨みを買うような人ではないと近所の人は話します。

長年付き合いのある知人：

旦那さん（亡くなった斎藤さん）も、ギンナン採りに行って釜飯を炊いた、食べると言って。

地元の人：

（Q. 殺されるような人では？）ないと思う。

一方、現場の状況は、ガラスが割れるなど目立った荒らされた跡はありません。

犯行に使われた凶器は現在まで見つかっていません。

地元の人：

（Q. この辺でこういう事件は？）ない、聞いたこともない。

今後の捜査について元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏は「鈍器のようなもので殴打している。かなり手荒な手口。そういったことを踏まえると、警察もトクリュウの犯行も視野に入れている。（Q. 今後の捜査について）まず容疑者の特定。緻密な鑑識作業によってDNAや指紋、足跡などからも容疑者の特定が必要」と話します。

警察はあらゆる可能性を視野に、100人態勢で捜査を進めています。