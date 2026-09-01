整形総額2000万円伝説キャバ嬢、出産後に豊胸手術3回 収録10日前にも“脂肪サンド”
建前抜きで本音を語るママによるママのためのABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園3』#1が8月30日、放送された。
【写真】整形総額2000万円伝説キャバ嬢、10日前に施術した体
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
番組では、「ワケありママがぶっちゃける！ママたちのから騒ぎ」と題し、今ママたちが注目するテーマ「美容整形」についてトークを展開。スタジオには、総額2000万円をかけて全身45か所の整形を行ってきた、伝説のキャバ嬢でモデルの愛沢えみりが登場。MCの近藤から「整形の話とは関係ないのですが」と前置きした上で、「今日のアクセサリーの総額」を聞かれると、愛沢は「億はいってます」と回答。想像を超える金額に、スタジオからも悲鳴が上がった。
ママになってから3度の豊胸手術をしたという愛沢は「元々Bカップぐらいだったので、（1人目の）産後に自分の爆乳具合にびっくりしちゃった。でも1、2か月したら急激にしぼんで、以前より『あれ？』っていう感じで…」「それを直したくて、脂肪豊胸をしました」と自身の腕や脚、お腹から吸引した脂肪を注入した1度目の豊胸整形を振り返る。それでも2人目の出産後「（胸が）エグれた。『老け込んだね』って心配されることも多くて、そこでシリコン豊胸を…」と“シリコン豊胸”に踏み切ったことを告白した。
さらに番組収録の10日前には「シリコンだけだと違和感を感じた。上から脂肪を被せた方がより自然になる」と、シリコンを脂肪で挟む“脂肪サンド”施術を行ったことを明かした。また、顔のたるみを防ぐために「今年の3月に、お顔の皮を剥がして引き上げました」「中の筋膜を上げて、皮膚を戻して…」と198万円をかけて“フルフェイスネックリフト”を受けたこともサラリと語るなど、愛沢の止まらない美容整形トークに、同コーナーに参加したmisonoは大パニック。「こっちは全然噛み砕けていない」と絶叫し、スタジオは爆笑に包まれていた。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。
【写真】整形総額2000万円伝説キャバ嬢、10日前に施術した体
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
ママになってから3度の豊胸手術をしたという愛沢は「元々Bカップぐらいだったので、（1人目の）産後に自分の爆乳具合にびっくりしちゃった。でも1、2か月したら急激にしぼんで、以前より『あれ？』っていう感じで…」「それを直したくて、脂肪豊胸をしました」と自身の腕や脚、お腹から吸引した脂肪を注入した1度目の豊胸整形を振り返る。それでも2人目の出産後「（胸が）エグれた。『老け込んだね』って心配されることも多くて、そこでシリコン豊胸を…」と“シリコン豊胸”に踏み切ったことを告白した。
さらに番組収録の10日前には「シリコンだけだと違和感を感じた。上から脂肪を被せた方がより自然になる」と、シリコンを脂肪で挟む“脂肪サンド”施術を行ったことを明かした。また、顔のたるみを防ぐために「今年の3月に、お顔の皮を剥がして引き上げました」「中の筋膜を上げて、皮膚を戻して…」と198万円をかけて“フルフェイスネックリフト”を受けたこともサラリと語るなど、愛沢の止まらない美容整形トークに、同コーナーに参加したmisonoは大パニック。「こっちは全然噛み砕けていない」と絶叫し、スタジオは爆笑に包まれていた。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。