公認心理師が解説する「正論で黙らせる人」の心理。相手の理屈と自分の感情を分けて考える対処法
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）が、YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」にて「正論で人を黙らせる人の心理。「正しさ」で口を封じる本当の目的【公認心理師が解説】」と題した動画を公開した。
正論で人を言い負かそうとする相手の心理構造と、それに対する実践的な心の守り方を解説している。
栗林は、困りごとやしんどい気持ちを相談した際に正論で返され、言い返せずに悔しい思いをした経験について言及する。
正論を使ってくる相手は、問題を解決しようとしているのではなく、「正しさを使って自分の意見を押し通そうとしている」と指摘した。
相手は感情を受け取ることが苦手であるか、正しいことを言わなければ攻撃されるという環境で育った背景があり、理屈で相手を納得させることを優先していると語る。
このような相手から心を守るための対処法として、栗林は2つの方法を提示している。
1つ目は「相手の理屈」と「自分の感情」を分けて考えることである。
「相手が正しいってことは、しんどいなって感じてる私の方が間違ってるんだ」と自分を否定するのではなく、相手の理屈はあくまで一般論であり、自分の「つらい」「悲しい」という事実は否定されるべきではないと説明する。
2つ目は、わかってもらえない相手に「自分の気持ちの判定を委ねるのをやめる」ことである。悔しさが消えないのは「この人ならわかってくれるかも」という期待があるからだという。相手に共感を求めるのを一旦手放し、自分で自分の気持ちをわかってあげることが重要であると述べた。
動画の終盤で栗林は、正論で言いくるめられた後に残る悔しさは、これまで自分の人間関係を大切にしてきて、「ちゃんと自分の気持ちを大事に扱ってほしい」と願っているからこそ生まれる感情であると分析する。
無理にその感情を消そうとするのではなく、まずは悔しかった自分自身に寄り添うことが大切だと結論付けた。
正論で人を言い負かそうとする相手の心理構造と、それに対する実践的な心の守り方を解説している。
栗林は、困りごとやしんどい気持ちを相談した際に正論で返され、言い返せずに悔しい思いをした経験について言及する。
正論を使ってくる相手は、問題を解決しようとしているのではなく、「正しさを使って自分の意見を押し通そうとしている」と指摘した。
相手は感情を受け取ることが苦手であるか、正しいことを言わなければ攻撃されるという環境で育った背景があり、理屈で相手を納得させることを優先していると語る。
このような相手から心を守るための対処法として、栗林は2つの方法を提示している。
1つ目は「相手の理屈」と「自分の感情」を分けて考えることである。
「相手が正しいってことは、しんどいなって感じてる私の方が間違ってるんだ」と自分を否定するのではなく、相手の理屈はあくまで一般論であり、自分の「つらい」「悲しい」という事実は否定されるべきではないと説明する。
2つ目は、わかってもらえない相手に「自分の気持ちの判定を委ねるのをやめる」ことである。悔しさが消えないのは「この人ならわかってくれるかも」という期待があるからだという。相手に共感を求めるのを一旦手放し、自分で自分の気持ちをわかってあげることが重要であると述べた。
動画の終盤で栗林は、正論で言いくるめられた後に残る悔しさは、これまで自分の人間関係を大切にしてきて、「ちゃんと自分の気持ちを大事に扱ってほしい」と願っているからこそ生まれる感情であると分析する。
無理にその感情を消そうとするのではなく、まずは悔しかった自分自身に寄り添うことが大切だと結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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