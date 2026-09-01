「2匹のサビ猫がイチャついてます。境目がわかったらすごいです」--。そんなコメントが添えられた写真がXで話題です。写っているのは、元保護猫の姉妹「わさび」ちゃんと「ねぎ」ちゃん。



【写真】「境目どこ！？」 抱き合って眠る2匹

椅子の上で抱き合うように眠る2匹は、サビ柄が混ざり合い、一瞬、1匹の大きな猫のようにも見えます。よく見ると、手前のわさびちゃんがへそ天になって頭を垂らし、そのおなかにねぎちゃんが顔をうずめ、両前足をのせていることがわかります。



この摩訶不思議なショットに1.5万件を超えるいいねが集まり、



「溶け合ってる！」

「ゆ、融合してる」

「トリックアートか」

「柔道で寝技決められてるみたい」

「一体化しすぎてもはやアートの域」

「何が何やらの状態ですが、かわいいことだけはわかった」



など、驚きと笑いの声が寄せられています。



互いを思いやる姉妹の絆、健やかな未来を願って

飼い主の、おたまさん（@ms_burube）によると、わさびちゃんとねぎちゃんは、ふだんからよくこうしてくっついて眠る、とても仲の良い姉妹なのだそうです。



どこが境目なのかわからないほど密着して一緒に寝るのは、いつものこと。ただ、今回の姿については「難易度が高いなと思いました」と飼い主さんは振り返ります。



ふだんのわさびちゃんとねぎちゃんは、どちらもとても優しい性格。「どちらかが鳴くと走って近寄って無事を確認するほど仲がいいので、この先も健やかに暮らしながら、同じ寿命であってほしいと願っています」と、いつまでも一緒に過ごしてほしいという願いを明かしてくれました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）