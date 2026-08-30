『名探偵ポワロ』脚本家が贈る『刑事フォイル』NHK総合初登場！

英国ミステリー『刑事フォイル』がNHK総合にて初放送！ 10月11日（日）より放送となる。

第二次世界大戦真っただ中のイギリスが舞台

NHK BSプレミアム4Kにて毎週金曜日に放送中の『刑事フォイル』が、ついにNHK総合に登場。前後編を含めて全47話あるシリーズのうち、最初の16話が放送される（以降の放送は未定）。

戦時下でも、決して悪は許さない…。警視正フォイルの揺るぎない正義感が光る英国ミステリー『刑事フォイル』。第二次世界大戦の真っただ中の1940年。イギリス南部に位置しドーバー海峡を臨む町・ヘイスティングズにも戦争の影響が忍び寄っていた。そんな中でも理不尽な犯罪は次々と起こる…。第一次世界大戦で従軍した経験のある警視正フォイルは、釣りを愛する物静かな男。しかし、不正や特権階級の横暴を許さない強い信念を持つ。専属運転手となったサマンサことサム、そして戦地で左脚を失った巡査部長ミルナーとともに、戦時下で起こる様々な事件に向き合う。地元有力者のドイツ人妻殺人事件、ナチス寄りの反ユダヤ主義団体にまつわる事件など、イギリス国内で起きるもう一つの“戦争”にフォイルが毅然とした態度で対処する様が見どころだ。

主人公のフォイルを演じるのはマイケル・キッチン。アカデミー賞で作品賞を含む7冠達成の『愛と哀しみの果て』や『007／ゴールデンアイ』にも出演した英国のベテラン俳優だ。

イギリスでは2002年の放送開始から13年の長きにわたるロングランヒットとなった名作ドラマ。企画・脚本を務めるのは、『名探偵ポワロ』や『バーナビー警部』の脚本を執筆し、『アレックス・ライダー』『カササギ殺人事件』の原作者・脚本家でもあるアンソニー・ホロヴィッツ。財団公式として「007」シリーズやシャーロック・ホームズの新作小説も手掛けている。

『刑事フォイル』キャスト、声優

マイケル・キッチン（クリストファー・フォイル役／声：山路和弘）

ハニーサックル・ウィークス（サム役／声：山根舞）

アンソニー・ハウエル（ミルナー役／声：川島得愛）

ジュリアン・オヴェンデン（アンドリュー・フォイル役／声：福田賢二）

『刑事フォイル』第1話あらすじ

時は1940年、第二次世界大戦の真っただ中。イギリス南部に位置しドーバー海峡を臨む町、ヘイスティングズでも戦火が激しくなるにつれて住民の間で敵国人であるドイツ人に対する反感が強まっていた。そんな折、地元の有力者ヘンリー・ボーモントの妻でドイツ人のグレタが悲惨な死を遂げる。ヘンリーは金と権力に物を言わせ、グレタに自由を与えていた。警視正のフォイルは専属運転手のサム・スチュアートを従え、捜査を開始する。

『刑事フォイル』（全16話）放送情報

NHK総合にて10月11日（日）23：00より放送

毎週日曜日 23：00～

［音声］ステレオ二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

［字幕放送］有り

※第1話～第16話（以降の放送は未定）







（海外ドラマNAVI）

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