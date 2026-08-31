玄関で靴を履こうと座ったら、猫がやってきて…？猫らしいあまりにも可愛すぎる行動が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で38.7万回も表示され、3.5万いいねを記録。「めちゃくちゃかわいい！」「こうやって下僕が増えてゆく」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：靴を履こうと座ったら、猫がやってきて…想定外の『可愛すぎる行動』】

靴を履こうとしただけなのに…

Xアカウント「毛玉が２匹」に投稿されたのは、飼い主さんが靴を履こうとした時の出来事。玄関で座ると、猫の『あわせ』ちゃんがやってきたのだとか。

なんと座った飼い主さんの膝の上にすっかりあわせちゃんが乗っかってしまったといいます。そして飼い主さんの方を振り返り、目をランランとさせていたそう。甘えるような表情を浮かべて、まるで『一緒に連れて行って』とでも言いそうな雰囲気だったとか。

飼い主さんはお散歩に行こうとしていたのですが、可愛すぎるあわせちゃんを目の前にして出発を一時見合わせ。膝から降りてくれるまではどこへも出かけられそうもないですね。

いつでも飼い主さんと一緒にいたいあわせちゃん

少ししてから出かけられたという飼い主さん。どうやら普段からあわせちゃんと飼い主さんはよく一緒にいる様子。

飼い主さんが座っていると隣に来たり、お腹を出してなでられようとおねだりしたりしているあわせちゃんの姿が見られました。さらにあわせちゃんは夏でも飼い主さんの腕枕で寝るのだとか。暑さも忘れ、さらにたとえ外の世界であろうと飼い主さんと一緒にいたいあわせちゃんなのでした。

飼い主さんの膝の上に乗ったあわせちゃんを見た方たちから「お顔がとってもプリティ」「『一緒に連れてって』と言う顔してる」などの声が寄せられていました。甘えるようなあわせちゃんの表情に夢中になるXユーザーが続出しました。

Xアカウント「毛玉が２匹」では、あわせちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されており、同居猫のひとえちゃんと仲良く過ごしている様子も見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「毛玉が２匹」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。