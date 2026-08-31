「170以下の男性は小柄だと思ってた」 身長184cm美女モデル、SNS投稿に反響
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャが31日までにXを更新。「170以下の男性は小柄だと思ってた」とつづると反響が寄せられた。
【写真】身長184cm美人モデルが「スタイル抜群」 大胆な水着ショットも（17枚）
身長184cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
そんな彼女が「170以下の男性は小柄だと思ってた 小さくないんだ、衝撃」と引用ポストしたのは、170cmの女性が「普通に小柄な男の人大好きですよ！ 165〜171くらいの」とつづった投稿。ミシャはその後のポストで「私も184あるから170以下の人はみんな同じに感じてて、小さいなと思ってる！ 悪い意味じゃ無くて言葉通り」と語った。ファンからは「自分が基準になっちゃうからね」などの声が集まった。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は184cm。父がカナダ人で195cm、日本人の母は165cm、弟は186cm。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」X（@_misha_182_）、Instagram（@_misha_182_）
【写真】身長184cm美人モデルが「スタイル抜群」 大胆な水着ショットも（17枚）
身長184cmと抜群のスタイルを誇るミシャ。SNSでは美しさあふれる自身の姿を度々投稿している。また、昨年2月には『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）に出演。「デカ女」ブームでフォロワー急増したことについて語っていた。
■ミシャ
ミシャという名前は本名ではなく活動名。年齢は非公開。身長は184cm。父がカナダ人で195cm、日本人の母は165cm、弟は186cm。足のサイズは25cm。生まれも育ちも日本。高身長で良かったことは、人に覚えてもらえること、損したことは、着れる服がないことだと自身のYoutubeで語っている。
引用：「ミシャ」X（@_misha_182_）、Instagram（@_misha_182_）