58万回以上視聴され3.7万以上の「いいね」を集めているのは、屋根裏で鳴いていた子猫が救い出されるシーン。投稿を見た視聴者からは「気持ちがほぐれます」「ありがとうしかない」と喜びや感謝のコメントが届いています。

【動画：屋根裏で鳴いていた『赤ちゃん猫』を保護した結果→現在…胸が熱くなる『成長記録』】

屋根裏から声が

Instagramアカウント「猫と人間の家族」に投稿されたのは、屋根裏から救い出された子猫の姿。投稿主さんが「屋根裏から鳴き声がする」と気づき、ハシゴに上って必死に手を伸ばしたところ、白い毛並みの子猫を救い出すことに成功したとのことです。

投稿主さんの腕は傷だらけになってしまったそうですが、それよりもたったひとりで暗く狭い屋根裏にいたことがかわいそうで、思わず「がんばったね」と声をかけたとのこと。先住猫のクラちゃんも同じように不憫に思ったのか、戸惑いつつも優しく接してくれたそうです。

少しずつ慣れていった子猫

病院に行くときは不安でいっぱいの顔をしていた子猫ですが、おうちには少しずつ慣れていったとのこと。なんと、スリッパに入って座った体勢で寝ていたこともあったとか。可愛い姿をたくさん見せてくれる、家族を癒す存在になったといいます。

おばあちゃんに甘えるようにくっついていたり、娘さんに寄り添ってくれたりと、いつも家族に元気をくれる猫ちゃんになったとのこと。屋根裏で鳴いていた子猫は、優しく穏やかな猫ちゃんに成長したようです。

甘えん坊で優しい子に

現在も家族を癒やしながら、抱っこをせがむように背伸びをしたり、抱っこされると気持ちよさそうに目を閉じたりと、甘えん坊な一面ものぞかせながら幸せいっぱいに暮らしているとのこと。

屋根裏にいて、地面を歩くこともなかった子猫。これからは自分の足でしっかり歩んでいってほしいというご家族の願いとともに、「トコちゃん」と名付けられたそうです。素敵な名前をもらったトコちゃんは、これからも恩返しを続けるのでしょう。

投稿には、視聴者から「優しいママやおばあちゃん、お姉ちゃん、クラちゃんのいるおうちの子になれて本当に良かったですね」「救われた子は、十分すぎるくらい貴女たちに恩返ししてるよね」と温かいコメントがたくさん集まっていました。

Instagramアカウント「猫と人間の家族」には、ご家族全員に愛されるトコちゃんの様子や、トコちゃんを含め7匹のニャンズが幸せいっぱいに暮らす様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫と人間の家族」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。