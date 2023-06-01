「チームメイトに別れを告げた」驚きの一報！上田綺世がフェイエノールトを電撃退団へ！新天地はCL出場のフランス強豪か！蘭メディアが一斉報道「合意間近」
驚きの一報が飛び込んできた。
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、現地８月30日に開催されたエールディビジ第４節のADO戦（２−２）に先発出場。右足の強烈なシュートで、３試合連続ゴールを決めた。
28歳のエースはこれがフェイエノールトでのラストゲームとなる可能性が高いようだ。オランダメディアが一斉に報じた。
『Voetbal International』は同日、「ウエダがフェイエノールトに別れを告げる」と見出しを打った記事を掲載。「アヤセ・ウエダはフェイエノールトを退団する。ADO戦後、同選手はチームメイトに別れを告げた」と報じた。
「フェイエノールトが引き分けたADO戦で、ウエダはゴールを決めた。28歳の日本人選手は試合終了10分前に交代した。あらゆる状況から見て、これが彼にとってデ・カイプでの最後の時間となるだろう」
同メディアは「試合後、上田はチームメイトに最後の別れを告げた。同選手は移籍が噂されているが、移籍先はまだ明らかになっていない。しかし、その移籍先となるクラブはチャンピオンズリーグ（CL）に出場するチームであることは分かっている」と続けた。
「これでウエダのロッテルダムでの３シーズンは幕を閉じた。このストライカーはフェイエノールトと2028年半ばまで契約を残していた」
また、『1908.NL』は「フェイエノールトとリールがウエダの移籍で合意間近」と報道。『De Telegraaf』紙も「昨シーズンの得点王、ウエダがフランスのリールに移籍する」と伝えている。
新天地はCLに出場するフランスの強豪となるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が鋭い一撃で３試合連続ゴール！
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、現地８月30日に開催されたエールディビジ第４節のADO戦（２−２）に先発出場。右足の強烈なシュートで、３試合連続ゴールを決めた。
28歳のエースはこれがフェイエノールトでのラストゲームとなる可能性が高いようだ。オランダメディアが一斉に報じた。
『Voetbal International』は同日、「ウエダがフェイエノールトに別れを告げる」と見出しを打った記事を掲載。「アヤセ・ウエダはフェイエノールトを退団する。ADO戦後、同選手はチームメイトに別れを告げた」と報じた。
同メディアは「試合後、上田はチームメイトに最後の別れを告げた。同選手は移籍が噂されているが、移籍先はまだ明らかになっていない。しかし、その移籍先となるクラブはチャンピオンズリーグ（CL）に出場するチームであることは分かっている」と続けた。
「これでウエダのロッテルダムでの３シーズンは幕を閉じた。このストライカーはフェイエノールトと2028年半ばまで契約を残していた」
また、『1908.NL』は「フェイエノールトとリールがウエダの移籍で合意間近」と報道。『De Telegraaf』紙も「昨シーズンの得点王、ウエダがフランスのリールに移籍する」と伝えている。
新天地はCLに出場するフランスの強豪となるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が鋭い一撃で３試合連続ゴール！