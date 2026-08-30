俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は30日、第33話「北庄城の別れ」が放送され、女優の宮崎あおい（40）と俳優の山口馬木也（53）が好演してきた織田信長の妹・市と重臣・柴田勝家の最期が描かれた。インターネット上には“市＆勝家ロス”が広がり、大きな反響を呼んだ。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第33話は天正11年（1583年）4月、羽柴軍の圧倒的な兵力の前に、柴田勝家（山口馬木也）は敗走。市（宮崎あおい）の待つ越前・北庄城に籠る。羽柴秀吉（池松壮亮）は勝家の降伏などあり得ないと、羽柴小一郎（仲野太賀）の主張を一刀両断。前田利家（大東駿介）に先鋒を命じる。羽柴軍が北庄城を取り囲む中、市は茶々（井上和）ら三姉妹を投降に導き、自らは勝家と果てる覚悟を決める…という展開。

市は自ら食事を作り、勝家の帰りを待っていた。

勝家「すぐに羽柴の者共が来よう。今はこのようなことをしておる時では」

市「せっかく作ったのに」「いかがです？」

勝家「美味しゅうござる」

市「相変わらず嘘が下手じゃな」「そこが、あなた様のよいところです。あの秀吉と違っての」

勝家「馳走になった。逃げよ、お市」

市「覚えていらっしゃいますか？わたくが、浅井の家に嫁いだ日のことを。

第10話「信長上洛」（3月15日）の回想。

市「いっそおまえと一緒になる方がマシであったな」

勝家「そ、そのようなこと、と、突然言われましても」

市「戯れ言じゃ」

市「あの時の狼狽えようときたら」

勝家「からかうでない」

市「でも今は、戯れ言ではありませぬ。長政殿も、あなた様も、わたくしにはもったいないお人でした。わたくしは、よい夫に恵まれました。もう十分でございます。わたくしも、共に逝きます」

北庄城に火矢が放たれる。市は「もう嫁いだお方の最期を見送るのは、たくさんでございます。わたくしが先に参ります。短い間でしたが、楽しき日々でございました。さらばじゃ」と短刀を喉元へ。しかし、床に落ちた血は、勝家の手から出たもの。素手で食い止めた。「やはり、そなたを死なせることなどはできん。いま一度、抗いましょうぞ。この勝家が、最後までお守りいたします」と市の手を取る。

小一郎は秀吉の命を振り切り、陣を離れた。

勝家は市を守りながら、鬼神の如く羽柴の兵を斬り倒していく。しかし、天守の最上階へ追い詰められ、藤堂高虎（佳久創）石田三成（松本怜生）らと対峙した。

市「頼もしいのう。皆、よい顔をしておる」

勝家「（刀を投げ捨て）よう見ておけ、これが戦じゃ！」

小一郎が駆けつけると、2人は手をつないだまま身を投げた。小一郎は呆然、涙。秀吉は苦い勝どきを上げた。

柴田勝家の最期は、北庄城の天守で市とともに自害。“自分の切腹に後学せよ”と家臣に伝えると、妻子を刺し殺し、自らは十文字に腹を割いたと「毛利家文書」などに伝わるが、今作は投身。また、北庄城の天守は九層の高さを誇り、近江・安土城に匹敵した巨城とされる。

SNS上には「まさかのダイブ」「まさかの最期…衝撃」「まさか柴田勝家をランバ・ラル（飛び降り自決したアニメ『機動戦士ガンダム』の登場人物）に重ねるとは」「山口馬木也さん、最高の勝家殿をありがとう」「山口馬木也さん、終身名誉柴田勝家なのよ」「柴田殿とお市様の夫婦のやり取りは最高」「浅井長政を介錯しちゃうお市ならアリな新解釈」などの声が続出。今作らしい大胆な描写に驚きも広がった。

次回は9月6日、第34話「最強のライバル」が放送される。