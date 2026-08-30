カップルユーチューバー「なこなこカップル」として活動していたこーくん（28）が30日までにYouTubeチャンネル「さすがに無理か。」を更新。現在の貯金残高などを赤裸々に明かした。

「さすがに無理か。」はこーくんとお笑いコンビ「ボシマックス」セイギが共同で運営するチャンネル。更新された動画の冒頭でセイギから「こーくんってFIREしてるんですよね？」と聞かれたこーくんは「そうですね」と認めた。

2019年に「なこなこカップル」としてユーチューバーの活動を開始したこーくん。それ以前は公務員になりたかったと明かし、「ユーチューバーって“この先どうするの？”って凄く言われる。YouTubeを始めた時に(将来の)不安があったので、貯めきろうと思った」と、資産形成を強く意識しながら活動していたことを告白した。

こーくんは貯金を「ダム貯水」と表現し、「2億ダムくらいいってる気がする」と、貯金が約2億円あると率直に明かし、「これをドルにしてますね」と外貨預金にしていると語った。

さらに、この1、2年で投資を始めたことも明かし、「毎年720万ダムが入ってくる。これは言ったら不労所得ですね。何もせずに、寝てても入ってくる」と、毎年、およそ720万円の利益を得ているとした。