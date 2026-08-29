車でのお散歩を楽しみにしていたと思われるワンコ。しかし到着したのは動物病院で、診察前には何とも言えないお顔を見せることに。ところが診察後、その表情はまるで別犬のように一変したそうです。投稿は記事執筆時点で4,000件以上のいいねを獲得。「かわいいｗ」「同一犬には見えない」と反響を呼んでいます。

【写真：『車でお散歩』と思っていた犬→行き先が『病院』で絶望し、診察が終わると…もはや別犬な『表情の差』】

お散歩だと思ったら…

Threadsアカウント「ku_l0__」に投稿されたのは、お散歩だと思って車でお出かけしたワンコのお姿。ところが、とある日の行き先は動物病院だったといいます。飼い主さんによると「散歩に見せかけて動物病院に連れて来た時」の様子なのだとか。

病院に到着したワンコは、ハーネスを身につけて飼い主さんのそばにいたそう。そして飼い主さんを見上げたそのお顔は、何とも切なげなものだったといいます。じっと向けられたまなざしからは「聞いてないよ…」という声が聞こえてきそうで、思わずクスッとしてしまいます。

飼い主さんを見つめる何とも言えないお顔

飼い主さんを見上げるワンコは、耳をやや横に向けながら、どこか力の抜けたようなお顔をしていたそう。何とも恨めしそうな上目遣いは、まるで「騙したの…？」と言葉を失っているかのようです。

そんなワンコも無事に診察を終え、再び車へ戻ることに。すると、先ほどまでとは空気がガラリと変わったのだとか。病院で見せていた切なげなお顔はどこへやら。車へ戻るころには、驚くほど晴れやかな表情を見せることとなったそうです。

診察が終わったら「別の犬すぎる」表情に

車内のワンコは口を大きく開けて舌を出し、まるでニッコリと笑っているかのようなお顔をしていたといいます。キラキラとした瞳も相まって、先ほどまでとは打って変わって明るい雰囲気に。病院で見せていた姿とのあまりの違いに、思わず見比べたくなるほどです。

飼い主さんも、あまりにも違う診察前後の姿に「別の犬すぎる」と綴るほど。切なげな表情から一転、車内で満面の笑顔のようなお顔を見せたワンコ。これほど分かりやすく変わるとは…！「もはや別犬」と言いたくなるほどの『表情の差』に、頬が緩んでしまうのでした♡

話題となった投稿には「診察後がスマイルのお手本のよう」「生き返っとるがなｗ」「病院頑張って偉い」「散歩だと思ったのに病院がっかりしたんだろうね」などのコメントが寄せられています。

Threadsアカウント「ku_l0__」で披露された、診察前後で驚くほど表情を変えたワンコ。言葉がなくても気持ちを想像したくなるような豊かな表情は、ワンコならではの愛おしさを改めて感じさせてくれます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ku_l0__」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。