イラストレーターのぽんさんの漫画「夫婦喧嘩したのちに」がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

久しぶりに激しめのけんかをした夫婦。別の部屋で気持ちを落ち着かせようとした妻でしたが、なかなか怒りがおさまりません。もう一度、夫に言いたいことを言おうと部屋を出ると…という内容で、読者からは「なんてすてきな旦那さま！」「こんなの怒れなくなっちゃいますね」などの声が上がっています。

怒りを引きずらない、夫の習慣

ぽんさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ぽんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「夫婦喧嘩したのちに」を描いたきっかけを教えてください。

ぽんさん「夫婦げんかをした後、私はイライラした気持ちがなかなかおさまらずにいました。しかし、夫は私の見ていないところで黙々と段ボールをまとめ、おもちゃを片付け、しまいには子どもたちをお風呂に入れていました。その姿を見て、『そう言えばこの人は結婚する前から、けんかをした後は身の回りの片付けをして、気持ちを落ち着かせる人だったな』と思い出したんです」

Q.夫婦げんかの理由は、どのようなことが多いですか。

ぽんさん「普段のけんかは家事や育児のことなど、本当にささいなことがきっかけに起こることが多いです。私自身、心に余裕がないときに、言葉が強くなってしまうことがあります。今回は育児に関して、小さな意見の食い違いから、けんかが始まりました。このときは夫もとても疲れがたまっていたので、珍しく言い合いになりました」

Q.このときの旦那さまの行動を、どのように感じましたか。

ぽんさん「私はイライラした気持ちを引きずりやすいタイプです。夫も同じようにイライラしているはずなのに、黙々と片付けや子どもたちのお世話をする姿を見て驚きました。最後に『部屋の乱れは心の乱れだからね。片付いてスッキリしたよ』と言われて、『なるほど、夫は片付けをすることで気持ちを整理できるタイプなんだ』と改めて思いました。私にはない発想だったので、勉強になりましたし、見習わないとな…と感じましたね」

Q.夫婦げんかをしたとき、ぽんさんがリフレッシュのために意識していることはありますか。

ぽんさん「少し1人になる時間を作ったり、今回のように漫画を描いて気持ちを整理したりして、行動を客観視するようにしています」

Q.「夫婦げんか」について、どのように考えていますか。

ぽんさん「できることならけんかはしたくないですし、平和に穏やかに暮らしたいと思っています。しかし、一緒に生活している以上、どうしても意見がぶつかることはあります。大切なのは、けんかをしないことではなく、その後どうやって気持ちを切り替えて、相手と向き合って関係を修復していくかだと思いますね」

Q.漫画「夫婦喧嘩したのちに」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ぽんさん「『もうこれは降伏するしかないですね』『仲直りも早くできそう』『自分の機嫌を自分でとる旦那さん、素晴らしい』などのコメントをいただきました。皆さんのコメントを読んで、けんかした後、どのように気持ちを整えて、落ち着かせるかは人それぞれなんだなと感じました。私もイライラした気持ちを引きずらず、切り替えられるようになっていきたいです」