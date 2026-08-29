ド軍打線は「投手陣を失望させている」　山本由伸の好投が台無しに…米記者からは「改善が必要」と厳しい声も

山本の好投も報われなかった(C)Getty Images

もどかしい戦いが続いている。

現地時間8月27日、ドジャースの山本由伸は、敵地ブレーブス戦に先発登板し、7回途中4安打1失点、8奪三振、1四球と好投。しかし、味方打線が沈黙したこの日は、今季8敗目（12勝）を喫し、チームも0-1で痛恨の同一カード3連敗を喫した。

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MLB通算158勝を誇る2024年のサイ・ヤング賞左腕クリス・セールに封じ込められ、散発5安打で完封を許したドジャース打線。そんな中で山本は、3登板連続のクオリティスタート（QS＝6回以上・自責点3以内）と好調を維持しているが、なかなか勝ち星に恵まれない。

渡米後自己最多更新の13勝目がお預けとなり、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のネルソン・エスピナル記者は、自身のXを更新。「ここ30日間、打線は投手陣を失望させている場面が多い」と書き始め、ここ1か月で失速した数字に注目している。