ポッドキャスト番組でゲッツGMが村上の人間性を大絶賛

ホワイトソックスのクリス・ゲッツGMが、昨オフに加入した村上宗隆内野手の長期残留へ向けて熱意を示した。米メディアのポッドキャスト番組に出演し、村上がもたらした多大な好影響を説明した上で、将来的な契約延長への展望を告白。すでに複数回にわたって今後の契約についての話し合いを重ねている事実を明かした。

米「ニューヨーク・ポスト」紙のジョン・ヘイマン記者は、自身が司会を務めるポッドキャスト「The Show with Joel Sherman and Jon Heyman」で昨オフに2年総額3400万ドル（約54億1000万円）で加入した村上について言及。「昨オフの補強で最高レベルと言ってもいい。素晴らしい打者であるだけでなく、一塁の守備もこなす」と高く評価した。その上で、長期的に引き留めることは可能なのかと問いかけた。

これに対しゲッツGMは「相性のいい組み合わせでしたし、彼をホワイトソックスに連れてこられたのは本当に幸運でした」と吐露。村上がもたらした効果について「ホワイトソックスも、ファンも、もちろん選手たちも、活気を取り戻したと感じています」と語り、チーム全体が新たな力を得た様子を明かしている。

さらに、村上の姿勢を「私がこれまで見てきた中でも、攻守両面で屈指の努力家です。素晴らしいチームメートでもあり、みんな彼のことが大好きになっています」と称賛。その上で「彼も長期契約に関心があるようですし、我々も同じです。何度か話し合いはしていますが、今はそれ以上は言わないでおきましょう」と言及した。

契約延長への注目が集まるなか、ゲッツGMは「ひとまず今は、我々が今季を最後まで戦い抜くための力に彼がなってくれることを願っています。私達は今季について、とてもいい感触を持っています」と現在の心境を説明。大砲は、チームの命運を握るポストシーズン進出をかけた今後の勝負の連戦に全力で挑むことになる。（Full-Count編集部）