◇W杯アジア2次予選 日本106ー78サウジアラビア（2026年8月27日 サウジアラビア・ジッダ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27日（日本時間28日）、27年W杯アジア2次（最終）予選の初戦でサウジアラビア（同65位）と対戦した。八村塁（28＝クリッパーズ）がチーム最多29得点の大活躍。チームは難しい敵地での一戦で大勝し、最終予選白星発進を決めた。

27年W杯本戦出場へ向け、負けられない戦いが始まった。1次予選の成績を持ち越して争われる2次予選で、日本は4勝2敗のF組2位からスタート。2次予選初戦では3勝3敗で同組最下位のサウジアラビアと激突した。

試合開始から八村が存在感を示した。トップから得意のミドルジャンプシュートを決めた。さらに残り8分にスティールすると、そのまま速攻で豪快ダンクを叩き込んだ。15―14の残り4分23秒にはトップから3Pシュートを沈め、チームに勢いをつけた。八村以外にも西田優大（27＝三河）、や途中出場の富永啓生（25＝北海道）が3Pシュートを決めるなど、第1Qは33―22と11点リードした。

第2Qは一桁点差になる場面もあったものの、第1Qに続いて八村と西田が得点を重ねた。残り1分24秒には八村がブロックも決めて守備でも貢献。56ー40と16点リードで前半を折り返した。

第3Q最初の得点も八村だった。速攻からユーロステップでレイアップシュートを決めて20得点目を挙げた。さらに残り8分11秒には左ウイング付近からディープスリーも沈めた。そしてジョシュ・ホーキンソン（31＝東京S）がこのクオーターだけで10得点を挙げるなど攻撃をけん引。チームとしても相手をわずか12得点に抑えて、90―52とリードを広げた、

最終Qも八村の勢いは止まらなかった。右コーナー付近でレッグスルーからのステップバックミドルシュートを沈めた。このプレーには桶谷大HCを含めてベンチが盛り上がった。日本は最後まで大量リードを守り切り、27年W杯出場へ向けた最終予選初戦を白星で飾った。

八村は27分42秒出場で、29得点4リバウンド2アシストの大活躍。前半はFG成功率100％と脅威の数字を残した。試合通して13本のシュート試投で11本成功。FG成功率は84.6％。3Pシュートは4本試投で3本成功した。3P成功率は75％だった。

その他にもホーキンソンが21得点、富永が14得点、西田が13得点で続いた。

次戦は31日にホームでカタールと対戦する。