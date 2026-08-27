『GTO』生徒役で話題の美少女17歳、等身大の姿 声優界NO.1グラビアンも初登場
現在放送中のドラマ『GTO』（フジテレビ系）に出演し、注目を集めている若手俳優・北里琉（きたざと・るう）が、本日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）39号の次世代ヒロイン発掘企画「YJブルーム」に登場した。 漫画・アニメ愛から撮影現場の裏話まで、17歳の等身大の素顔に迫るインタビューをブラウザサイト「ヤンジャン＋」で公開中だ。
【写真】『GTO』生徒役で話題の美少女17歳がかわいい！ 声優界NO.1グラビアンの肢体も
表紙には、声優界NO.1グラビアン・井口裕香が初登場。その美しさ、豊かなスタイル、大胆な表現力、声優とグラビアの二刀流でその才能を発揮する井口がカラフルでビビッドな水着姿を披露する。あまりに美しすぎて掲載前から2号連続掲載が決定、その1号目となる。
センターグラビアには、人気アイドル企画「サキドル」で衝撃的水着デビューを果たしたミニワチャの水野Retaが、同誌にソロで初登場。ギャルなルックスに、Iカップバスト、皆が「好き」がてんこ盛り！ これがグラビア界の新たな逸材だ。
巻末には、『テラフォーマーズ』連載15周年を記念して、「制コレ」24で準グランプリの仙北谷ハンナが超本格的なミッシェルさんの衣装で登場。そしてあの名シーンを完全再現！？ 強さと美しさを兼ね備えた姿を見逃すな。
【写真】『GTO』生徒役で話題の美少女17歳がかわいい！ 声優界NO.1グラビアンの肢体も
表紙には、声優界NO.1グラビアン・井口裕香が初登場。その美しさ、豊かなスタイル、大胆な表現力、声優とグラビアの二刀流でその才能を発揮する井口がカラフルでビビッドな水着姿を披露する。あまりに美しすぎて掲載前から2号連続掲載が決定、その1号目となる。
巻末には、『テラフォーマーズ』連載15周年を記念して、「制コレ」24で準グランプリの仙北谷ハンナが超本格的なミッシェルさんの衣装で登場。そしてあの名シーンを完全再現！？ 強さと美しさを兼ね備えた姿を見逃すな。