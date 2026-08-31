うまいの確定！ファミリーマートが過去最多「コラボ祭」　人気の“あの味“が「ファミチキ」、パン、おむすびになって登場！

看板商品「ファミチキ」とコラボした“やみつき感”ある調味料は？

※「味ぽん」は株式会社Mizkan Holdingsの登録商標です。

「クランキー」と初コラボ でっかい「パイの実」は今年で3回目！

※沖縄は仕様と価格が異なります。

ファミマの「フラッペ」×ゴディバは、まるでケーキみたいな仕上がりに！

※ゴディバ ジャパン株式会社監修商品

※「蒟蒻畑」は株式会社マンナンライフの登録商標です。

人気カップ麺が、ファミマの「おむすび」「そばめし」になって登場！

「暴君ハバネロ」「わさビーフ」が惣菜に！禁断のコラボが誕生

※山芳製菓株式会社監修商品

※「わさビーフ」は山芳製菓(株)の登録商標です。

※「ポテサラ」はケンコ－マヨネ－ズ(株)の登録商標です。

ファミマの王道メロンパンが「チロルチョコ」になって登場！

※「カルピス」「CALPIS」は、アサヒ飲料(株)の登録商標です。

※数量限定、沖縄県以外で発売します。

45周年を“体験型”キャンペーンで盛り上げる施策も実施

「ファミペイゲーム」で当たったら、45円引きファミペイクーポンがもらえる！

「あの味だから、うまいの確定。」ファミリーマートの人気商品と、みんなが知っているお馴染みの“あの味”がタッグを組みます。その名も今回は全15企業と、なんと過去最多の全18種類の商品を展開。まさに“祭”と呼ぶのにふさわしいコラボ企画となっています。しかも登場するのは、誰もが一度は口にしたことのある有名商品の“あの味”を楽しめるものばかり。そんな気になる「ファミマとコラボ祭」は、2026年9月1日（火）〜全国のファミリーマート約1万6,500店でスタート。本記事では、全コラボ商品のラインアップと、それぞれに込められた推しポイントを一足先にご紹介します。ファミリーマートは2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「いちばんチャレンジ」を合言葉に、「いちばんおいしい」を目指した様々な取り組みを行っています。「ファミマとコラボ祭」もその一つ。ここからは、コラボ商品を順に見ていきます。ファミマの看板商品である「ファミチキ」がコラボしたのは……厳選された素材を秘伝の黄金比率でブレンド、フルーティーな甘みやコクが特長のエバラ焼肉のたれ「黄金の味」！（税込258円、2026年9月1日発売）。こだわりのポイントは、「黄金の味」開発者が監修を行い、りんごをメインで配合した、甘みのあるたれベース原料を使用していること。その際、「ファミチキ」を焦がさないように調整しながら、りんごの優しい甘さを表現するのに苦労したといいます。「黄金の味」がコンビニのホットスナックとコラボしたのは今回が初めて。話題になること間違いなしです。続いて、ファミマのホットスナックからもう一品！「ファミから」が「味ぽん」味になって登場します。「『ファミから』に『味ぽん』をかける」味変を試したことがある人でも、「『味ぽん』が『ファミから』になった」ことに驚くはず！（税込118円、2026年9月8日発売）は、かんきつの酸味が効いた「味ぽん」が肉の旨味を引き立ててくれる逸品です。さらに、「味ぽん」味になることで、爽やかさがふわっとお口の中に広がります。（税込398円、2026年9月1日発売）は、ロッテの「クランキー」チョコレートの味わいをイメージした、ブランド監修のサンドイッチ。パンの間には、「クランキー」の特長であるサクサクとした食感のパフが入ったチョコソースと、チョコ入りホイップクリームが挟んであります。実はこれ、水分量が多いホイップとサクサクのパフという、食感の異なる二つを融合させるのが難しかったそう。ロッテ×ファミマのコラボ商品はもう一品あります。みんな大好きな「パイの実」が、今年もでっかくなって収穫されました！（税込180円、2026年9月1日発売）は、ロッテの「パイの実」の味わいをイメージし、六角形のデニッシュ生地になめらかなチョコを包んで焼き上げたもの。「パイの実みたいなデニッシュ」がファミマに登場するのは三度目で、今回は“デニッシュ生地をブラッシュアップしたそう。ファミマ社内の試食会では、見た瞬間に「でっかいパイの実だ！」と声が上がるほど注目されたというエピソードも。おいしさだけでなく見た目のインパクトでも話題を呼びそうです。店内のコーヒーマシンでミルクを注いで作る、ファミマの本格的なフローズンドリンク「フラッペ」などドリンクからも、魅惑のコラボ商品が誕生します。（税込460円、2026年9月1日発売）は、オペラケーキをイメージしたフラッペで、天面チョココーティング、チョコ＆アーモンドアイス、エスプレッソソースの3層仕立てに。単なるコラボではなく「本当においしい商品」を目指してこだわったそう。味のバランス、香りや食感に至るまで追求し、試作を重ねて完成度を高めたといいます。それでいて500円を切るのだから、飲まきゃ損かも！（税込288円、2026年9月1日発売）は、「蒟蒻畑」とファミマのコラボ商品で、「蒟蒻畑」の食感をイメージした飲みごたえのあるゼリードリンクになっています。アクセントにぶどう果肉と粒こんにゃくも入っているから、デザート感も楽しめそう！こちらのコラボ商品も例外ではなく、試作が重ねられたようです。ゼリーの独特な食感に近づけるため、あらゆる配合を試し、ゼリーの食感が崩れないように果肉のバランスを絶妙に調整しているといいます。（税込248円、2026年9月1日発売）は、人気和風カップ麺「日清のどん兵衛」ならではのおいしさを、ファミマのおむすびで表現した逸品です。東西でつゆの味が異なる「どん兵衛」ならではのこだわりも。ごはんと“1枚おあげ”は、それぞれ東日本と西日本で異なる味付けになっています。「日清のどん兵衛」をイメージしただしが優しく効いたごはんと、ジューシーなおあげをぜひご堪能ください！続いては、（税込198円、2026年9月1日発売）。まるで「日清焼そば U.F.O.」を食べているかのような、濃厚でやみつきになりそうなそばめしが、ファミマのおむすびへと変身。「日清焼そばU.F.O.」の特長である“ぶっ濃い濃厚ソース”と同じオイルをそばめしにも使用して忠実に再現したそう。試行錯誤を経てできた自信作だといいます。（税込429円、2026年9月1日発売）は、ファミマと東ハトがコラボするにあたり協議した結果、食べやすさを重視した甘辛味ではなく、辛い物好きの方にも満足いただける「暴君ハバネロ」らしいウマ辛さを再現したたこ焼になりました。（税込198円、2026年9月8日発売）は、安曇野産の茎わさびによるツーンとくる辛さがポイントの「わさビーフ」味のポテトサラダ。開発では、「わさビーフ」ならではの“お菓子感”を活かしつつ、ポテトサラダとしての完成度や美味しさを両立させる点に苦労したといいます。普段の食事はもちろん、おつまみにも良さそうです。（税込460円、2026年9月8日発売）は、「ペヤング」の味わいをファミマのチルド麺ならではのもちもちとした麺で楽しめます。さらに、キャベツ、鶏ミンチ、刻み紅ショウガ、ゴマもトッピングし、ソースのコクと具材の満足感を味わえるのが特長です。続いても “うまいの確定”！人気レストラン×ファミマのコラボ商品です。（税込598円、2026年9月1日発売）は、麺やソースのバランス調整を何度も重ね、ナポリタン専門店「パンチョ」の味わいをファミマのパスタで再現。味の決め手であるソースには、トマトをベースにニンニクや香味野菜をたっぷりと使用しています。やみつきになる人が相次ぎそうな予感です！ファミマのエクレアと「明治チョコレート」がコラボした（税込238円、2026年9月1日発売）。「明治チョコレート」をそのまま使用した濃厚なチョコクリームが特長で、さらにシューの香ばしさとカカオの芳醇な香りをワンハンドで食べられる手軽さもポイントです。（税込235円、2026年9月1日発売）は、森永製菓「ミルクココア」とファミマのバウムのコラボ商品。森永製菓「ミルクココア」らしい、“カカオ感”と“ミルク感”のバランスに徹底的にこだわったのが特長です。バウムのやさしい甘さと定番のココア味がよく調和しているのを感じてみてください。さらに、ファミマの定番パン2種類にもコラボ商品が登場します！（税込158円、2026年9月8日発売）は、生クリーム入りのしっとりもちっとしたファミマの「白生コッペパン」に、カルピス®を使用したクリームとカルピス®を使用したホイップをサンド。爽やかで酸味のある甘さと、やさしい味わいのホイップとクリームのバランスが良く、夏でもペロッと食べられそう！もう一つのファミマの定番パンからのコラボは、フランス産発酵バターを使用したサクサク食感の「ファミマ・ザ・メロンパン」。こちらはなんと（税込151円、2026年9月8日）になっちゃいました！実は、チロルチョコが以前メロンパン味の商品を作った際、 “王道の味”として基準にしていたのが「ファミマ・ザ・メロンパン」なのだそう。今回のコラボでは「ついに実現した！」という驚きと喜びの声が社内から上がったといいます。パッケージには「ファミマ・ザ・メロンパン」のロゴをあしらうなど、特別感ある仕上がりに！（税込278円、2026年9月8日発売）は、「森永ホットケーキ」とファミマのチルドデザートのコラボ商品。ふんわり焼き上げたホットケーキ風の生地の間に、森永製菓「ケーキシロップ」入りのカスタードを加えた発酵バター入りのクリーム＆ケーキシロップソースをサンドしました。（税込258円、2026年9月8日発売）は、オールハーツ・カンパニー「世にもおいしいチョコブラウニー」とファミマのアイスのコラボ。昨年も好評だったコラボ商品ですが、今年は、ザクザク感あるチョコチップの量とブラウニー風チョコアイスのねっとり食感とのバランスをとるのに試行錯誤したといいます。「ファミマとコラボ祭」の開始に合わせ、2026年9月1日（火）〜テレビCMとウェブCMも展開します。ウェブCMにも、ファッションモデルなどで活躍する八木莉可子さんがファミマの制服を着て登場。テレビCMでお馴染みの「ご覧のスポンサーの提供でお送りします。」というフレーズを、「ご覧のコラボでお届けします。」と、もじっているのが見どころの一つです。ぜひテレビCMとの違いを確かめてみてください！さらに、おトクで楽しい“体験型”キャンペーンが「ファミマとコラボ祭」を盛り上げます。期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」で毎日1日1回ゲームに挑戦ができ、当たりが出たら、上記対象18商品いずれかに使用できる45円引きファミペイクーポンがもらえます。キャンペーン期間：2026年9月1日（火）0：00～9月14日（月）23：59さらに期間中、参加条件（ファミマふるさと納税への新規会員登録）を達成し、ファミペイを提示して「ファミマとコラボ祭」の対象商品をお買い上げいただくと、対象商品お買い物合計金額に対して、もれなくファミマポイントを20%還元（進呈上限：100円相当）いたします。キャンペーン期間：2026年9月1日（火）0：00～9月14日（月）23：59詳細はをご確認ください。45周年という節目に、ファミリーマートが打ち出す「ファミマとコラボ祭」。有名ブランドや人気商品の“らしさ”を「ファミチキ」やおむすび、パン、スイーツなどファミマの定番商品へ、味や食感の調整を重ねて落とし込んでいる点が興味深いところです。誰もが知っている”あの味“で”うまいの確定“なコラボ商品18品は、第一弾が2026年9月1日（火）〜、第二弾は2026年9月8日（火）〜、全国のファミマに並びます。気になる商品はお早めに、お店でチェックしてみてください！https://www.family.co.jp/campaign/spot/2609_fmcollab45_cp_PxUFlwgK.html