「最初気付かなかった！」「本当にびっくり！」 『VIVANT』出演歌姫のオフショットに反響
シンガーソングライターの大塚愛が、25日までにインスタグラムを更新し、23日に放送された日曜劇場『VIVANT』（TBS系）第15話にサプライズ出演した際のオフショットを公開。ファンから大きな反響が寄せられている。
【写真】堂々とした立ち姿がカッコいい“別班”大塚愛
第15話で大塚は、尋問のために眠らせた警視庁公安部部長・佐野（坂東彌十郎）を主人公・乃木（堺）と共にハヤト部屋へ連行する兵士役として登場。サプライズ出演を果たした。
大塚は「15話にださせていただきました」「私が1番びっくりしてます。これからは音楽家、芸術家、別班の3足のわらじでやっていきます」とつづり、オフショットを投稿。兵士の制服姿で公式キャラクター・ヴィヴァンちゃんを手にしたショットや、地下道にたたずむ姿などを公開した。
コメント欄には、「めっちゃ車椅子押してた人ーーー！」「リアタイで見てて本当にびっくりしました！」「最初は愛ちゃんって気付かなかったです！」「オープニングの時にキャストに名前見つけて、めっちゃ探しましたw」など驚きの声が続出。
また、ドラマウォッチャーとしても知られる大塚は、自身が発信する『VIVANT』の考察でも話題に。そんな大塚の『VIVANT』参入に、「三足のわらじ！ 応援してます」「夢叶えた愛ちん、別班入りおめでとうございます」「愛ちんかっこいい」といった祝福のコメントが多数寄せられている。
引用：「大塚愛」Instagram（＠aiotsuka＿official）
【写真】堂々とした立ち姿がカッコいい“別班”大塚愛
第15話で大塚は、尋問のために眠らせた警視庁公安部部長・佐野（坂東彌十郎）を主人公・乃木（堺）と共にハヤト部屋へ連行する兵士役として登場。サプライズ出演を果たした。
コメント欄には、「めっちゃ車椅子押してた人ーーー！」「リアタイで見てて本当にびっくりしました！」「最初は愛ちゃんって気付かなかったです！」「オープニングの時にキャストに名前見つけて、めっちゃ探しましたw」など驚きの声が続出。
また、ドラマウォッチャーとしても知られる大塚は、自身が発信する『VIVANT』の考察でも話題に。そんな大塚の『VIVANT』参入に、「三足のわらじ！ 応援してます」「夢叶えた愛ちん、別班入りおめでとうございます」「愛ちんかっこいい」といった祝福のコメントが多数寄せられている。
引用：「大塚愛」Instagram（＠aiotsuka＿official）