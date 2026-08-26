サンドラ・ブロック、2023年にALSで亡くなったパートナーの闘病生活を回顧
映画『スピード』シリーズや『しあわせの隠れ場所』で知られるサンドラ・ブロックが、2023年8月に57歳で亡くなった長年のパートナー、ブライアン・ランドールのALS（筋萎縮性側索硬化症）との闘病について、初めて自らの言葉で語った。
【写真】サンドラ・ブロックとパートナーのブライアン・ランドール
ジェイソン・ベイトマンとショーン・ヘイズ、ウィル・アーネットが司会を務めるポッドキャスト『Smartless』に出演したサンドラは、ブライアンの意向で病気を公表しなかったと振り返り、「最初は『大丈夫。黙っていられる』と思った」が、コロナ禍で看病と子育てに追われる中、次第に孤立し、「かなり辛い三重苦」に陥ったと告白。サンドラの妹以外は病気のことを知らなかったが、最終的に、友人であるジェニファー・アニストンとベイトマンの妻アマンダに打ち明けたという。
サンドラは「ブライアンが亡くなる4年前から、私は彼を悼み始めていたと思う」と語る一方で、「彼が亡くなるまで、そのことに向き合えていなかったと思う」とも振り返った。「まるでランニングマシンで走り続けているような感覚だった」と語り、息をつく暇もない日々だったことを吐露した。
サンドラとブライアンは2015年、サンドラが息子ルイの5歳の誕生日パーティーの写真を彼に依頼したことをきっかけに、交際をスタート。同年8月に開催されたジェニファーとジャスティン・セローの結婚式で関係を公にした。
なお、現在16歳のルイと12歳の娘ライラは、ブライアンの闘病当時とても幼かったにもかかわらず、状況を「完全に理解していた」という。ただし、反応はそれぞれ違ったという。
「ルイは大人びていて、『僕がいるからね』という態度を取った。私は息子にその年齢で一家の大黒柱になって欲しくなかったから、私が母親と父親の両方を担った。コロナ禍で全てがすでに混乱し、あらゆるところで誰もが苦しむ最中、彼には子どもでいてほしかった」と語った。
一方、ライラは「最初の半年はべったりだった」ものの、その後は距離を置きたがるようになったという。「私からは、もしお見舞いに行きたくなったら、一緒に行ってそばに付いてるよと、そして帰りたくなったら一緒に帰るからね、と伝えました」と振り返った。
サンドラは、ブライアンと子どもたちのために「できる限りのことをした。幸運なことに費用を支払う余裕もあった」と述べ、自宅内で子どもたちのスペースと、看護師が数人常駐するブライアンの闘病スペースを分けていたと説明。さらに、子どもたちが状況に対応できるよう、児童心理士にも相談していたことを明かした。
【写真】サンドラ・ブロックとパートナーのブライアン・ランドール
ジェイソン・ベイトマンとショーン・ヘイズ、ウィル・アーネットが司会を務めるポッドキャスト『Smartless』に出演したサンドラは、ブライアンの意向で病気を公表しなかったと振り返り、「最初は『大丈夫。黙っていられる』と思った」が、コロナ禍で看病と子育てに追われる中、次第に孤立し、「かなり辛い三重苦」に陥ったと告白。サンドラの妹以外は病気のことを知らなかったが、最終的に、友人であるジェニファー・アニストンとベイトマンの妻アマンダに打ち明けたという。
サンドラとブライアンは2015年、サンドラが息子ルイの5歳の誕生日パーティーの写真を彼に依頼したことをきっかけに、交際をスタート。同年8月に開催されたジェニファーとジャスティン・セローの結婚式で関係を公にした。
なお、現在16歳のルイと12歳の娘ライラは、ブライアンの闘病当時とても幼かったにもかかわらず、状況を「完全に理解していた」という。ただし、反応はそれぞれ違ったという。
「ルイは大人びていて、『僕がいるからね』という態度を取った。私は息子にその年齢で一家の大黒柱になって欲しくなかったから、私が母親と父親の両方を担った。コロナ禍で全てがすでに混乱し、あらゆるところで誰もが苦しむ最中、彼には子どもでいてほしかった」と語った。
一方、ライラは「最初の半年はべったりだった」ものの、その後は距離を置きたがるようになったという。「私からは、もしお見舞いに行きたくなったら、一緒に行ってそばに付いてるよと、そして帰りたくなったら一緒に帰るからね、と伝えました」と振り返った。
サンドラは、ブライアンと子どもたちのために「できる限りのことをした。幸運なことに費用を支払う余裕もあった」と述べ、自宅内で子どもたちのスペースと、看護師が数人常駐するブライアンの闘病スペースを分けていたと説明。さらに、子どもたちが状況に対応できるよう、児童心理士にも相談していたことを明かした。