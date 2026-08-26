綾瀬はるか×千鳥・大悟『箱の中の羊』Blu-ray＆DVD発売決定 未公開シーンや是枝監督の解説も収録
俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟が主演を務めた是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』のBlu-ray＆DVDが、11月18日に発売されることが決定した。同日からレンタルも開始される。あわせて、是枝監督と大悟による撮り下ろしコメント映像が公開された。
【動画】是枝監督と大悟による撮り下ろしコメント映像
本作は、『万引き家族』で「第71回カンヌ国際映画祭」の最高賞パルムドールを受賞した是枝監督が、8年ぶりに日本映画で手がけたオリジナル脚本作品。今年5月の「第79回カンヌ国際映画祭」ではコンペティション部門に正式出品され、公式上映後には約9分間にわたるスタンディングオベーションを受けた。
物語の舞台は“少し先の未来”。子どもを亡くした夫婦が、亡き息子の姿と声を再現したヒューマノイドを家族として迎え入れたことから、止まっていた家族の時間が再び動き始める。「心に空いた穴は、どうしたら埋められるのか」という問いを軸に、悲しみや葛藤を抱えながら生きる家族と、テクノロジーの新たな関係性を描く。
綾瀬は、亡き息子の姿や声に心の穴を埋めようとする母親を演じ、大悟は、息子を死なせてしまった罪悪感と、ヒューマノイドを家族に迎える戸惑いを抱える父親役に挑んだ。
200人以上が参加したオーディションから選ばれた新人・くわ木里夢をはじめ、清野菜名、寛一郎、柊木陽太、角田晃広、野呂佳代、星野真里、中島歩、余貴美子、田中泯らが共演している。
Blu-ray豪華版は8250円（税込）。本編で使用されなかった未公開シーン集や、是枝監督によるオーディオコメンタリーを収録。撮影現場の舞台裏やキャストの真剣な表情、素顔を捉え、映画完成までの軌跡をたどる初公開のメイキング映像など、作品の余韻をより深く味わえる映像特典が多数収められる。DVD通常版は4730円（税込）。
【動画】是枝監督と大悟による撮り下ろしコメント映像
本作は、『万引き家族』で「第71回カンヌ国際映画祭」の最高賞パルムドールを受賞した是枝監督が、8年ぶりに日本映画で手がけたオリジナル脚本作品。今年5月の「第79回カンヌ国際映画祭」ではコンペティション部門に正式出品され、公式上映後には約9分間にわたるスタンディングオベーションを受けた。
綾瀬は、亡き息子の姿や声に心の穴を埋めようとする母親を演じ、大悟は、息子を死なせてしまった罪悪感と、ヒューマノイドを家族に迎える戸惑いを抱える父親役に挑んだ。
200人以上が参加したオーディションから選ばれた新人・くわ木里夢をはじめ、清野菜名、寛一郎、柊木陽太、角田晃広、野呂佳代、星野真里、中島歩、余貴美子、田中泯らが共演している。
Blu-ray豪華版は8250円（税込）。本編で使用されなかった未公開シーン集や、是枝監督によるオーディオコメンタリーを収録。撮影現場の舞台裏やキャストの真剣な表情、素顔を捉え、映画完成までの軌跡をたどる初公開のメイキング映像など、作品の余韻をより深く味わえる映像特典が多数収められる。DVD通常版は4730円（税込）。