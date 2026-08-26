相模原市で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件です。男子生徒と一緒にいて暴行を受けた少年が「追いかけてきた車に乗っていた複数の男に暴行を受けた」と話していることがわかりました。

友人たちにお祝いされる、高校2年生の清水刹那さん（17）。今月22日、相模原市の農道で倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。

清水さんは、友人の少年と一緒にいた際に暴行を受けたとみられ、現場にはバイクが残されていました。

これは通報のおよそ30分前に現場近くで撮影された防犯カメラの映像です。清水さんらが2人乗りするバイクを黒っぽい車が追いかける様子とみられています。

清水さんの知人は「清水さんが友人3人と2台のバイクで走っていると、乗用車に追いかけられた」と話していましたが…。

清水さんと一緒にいて暴行受けた少年

「追いかけてきた乗用車に乗っていた複数の男に暴行を受けた」

その後の捜査関係者への取材で、清水さんと一緒にいて暴行を受けた少年が、こう話していることがわかりました。

車からは複数人の男が降りてきて、犯行に及んだということです。2人が襲われた後、被害を逃れた、もう1台のバイクに乗っていた、別の友人2人が少年に連絡しました。

被害逃れた友人

「どこにいるの？」

その後、この友人2人は現場に駆けつけ、警察官が現場に到着した際には、ほかにも複数の知人などがいたということです。

警察は、清水さんらが車に乗っていた複数の男らと何らかのトラブルになった可能性もあるとみて、傷害致死の疑いも視野に調べています。