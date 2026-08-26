『デアデビル』『ストレンジャー・シングス』『ハリポタ』俳優が来日！「東京コミコン2026」セレブ第二弾発表

幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2026」（以下、「東京コミコン2026」）の来日セレブ第二弾、かつメインMCが発表された。来日セレブとしてチャーリー・コックスやヴィンセント・ドノフリオ、フェルプス兄弟、ジェイミー・キャンベル・バウアーの5名が決定。さらに、メインMCには中丸雄一とIMALUの二名が就任することが明らかになった。

「東京コミコン2026」来日セレブ第二弾！ 豪華な5名が新たに発表

2026年12月11日（金）から12月13日（日）までの三日間にわたり幕張メッセにて開催される「東京コミコン2026」。先日発表されたニコラス・ケイジやジャンカルロ・エスポジートの来日に続き、アニバーサリーイヤーとなる10周年をさらに盛り上げる来日セレブ第二弾が発表された。

新たに決定したのは、『デアデビル：ボーン・アゲイン』デアデビル役のチャーリー・コックスとキングピン役のヴィンセント・ドノフリオ。そして映画『ハリー・ポッター』シリーズでハリーの親友ロンの双子の兄であるフレッドとジョージ・ウィーズリー役を全8作品にわたり演じきったフェルプス兄弟（ジェームズ・フェルプス＆オリバー・フェルプス）。さらにNetflix（ネットフリックス）シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でヴェクナ／ヘンリー・クリール役を演じて注目を集めるジェイミー・キャンベル・バウアーの5名だ。

チャーリー・コックスとヴィンセント・ドノフリオは今回が初の東京コミコン参加となる。フェルプス兄弟は2018年の「東京コミコン」以来となる8年ぶりの待望のカムバックであり、ジェイミー・キャンベル・バウアーは「東京コミコン2022」以来の登場となる。5名は会期中、メインステージへの登壇に加えて、写真撮影会やサイン会などへの参加を予定している。

メインMCに中丸雄一＆IMALUが就任！ 10周年を盛り上げる“まるまるコンビ”が再集結

セレブ情報の発表にあわせて、進行を担うメインMCも決定した。昨年「大阪コミコン2025」で好評を博した“まるまるコンビ”こと中丸雄一とIMALUが、10周年の東京コミコンのステージにて再結集する。中丸雄一は「大阪コミコン2025」「東京コミコン2025」に続く続投となり、IMALUは東京コミコンのメインMC初就任となる。

中丸雄一は2006年にKAT-TUNのメンバーとしてデビュー後、歌手活動や俳優業、番組MCなど幅広い分野で活躍している。2023年には「山田君のざわめく時間」で漫画家デビューを果たし、クリエイターとしての顔も併せ持つ。IMALUはカナダの高校への留学経験を持ち、日本語と英語の二カ国語を操るバイリンガルだ。映画や音楽に深い造詣を持つだけでなく、保護犬猫のボランティア活動などマルチな才能で知られている。

メインMC就任にあたり、IMALUは「この度、東京コミコンのメインMCを務めさせていただくことになりました。緊張とワクワクで、すでに胸がいっぱいです！更には10周年という記念すべき年に呼んでいただき、光栄に思います。皆さんに思う存分楽しんでいただけますように、中丸さんと“まるまるコンビ”で、頑張ります！」とコメント。中丸雄一は「昨年の大阪・東京に続き、メインMCを務めさせていただけること、大変うれしく思います。作品やカルチャーを心から愛する皆さんが集まる東京コミコンは、僕にとっても特別な場所です。節目となる10周年の年に、IMALUさんと“まるまるコンビ”で再びこの舞台に立てるのは何より心強い限り。今年も会場が一体となれるよう、全力で盛り上げます！」と意気込みを寄せた。

ビジュアルコンテストの延長やダンス企画など新情報も目白押し

現在応募受付中の「東京コミコン2026 メインビジュアルコンテスト」について、より多くの作品を募集するため、応募期間が8月31日（月）23：59まで延長されることが決定した。グランプリ作品はポスターやパンフレットの表紙、会場内ボードなどで使用される予定であり、プロ・アマ問わず誰でも応募が可能だ。

さらに、最終日である12月13日（日）には、メインステージにてダンス企画「TOKYO COMICCON DANCING HERO 〜ダンスで夢を掴め！コミコンドリーム！〜」が開催される。豪華なゲスト審査員を迎え、ダンサーたちが1から3分間の全力のパフォーマンスを披露する。

また、コスプレイヤーのための「コスプレ参加証」などのチケット販売が8月17日（月）10：00より開始されている。更衣室の利用に必要となるチケットであり、早期更衣室利用チケットを購入することで、一般入場者よりも早く更衣室やクロークを利用できる特典も用意されている。

「東京コミコン2026」開催概要

「東京コミコン2026」は、2026年12月11日（金）から12月13日（日）までの三日間、幕張メッセにて開催される。

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.