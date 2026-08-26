岩橋玄樹×相馬理『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2』10月29日放送スタート
岩橋玄樹が主演を務め、相馬理が共演するドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2』（TOKYO MX）の放送開始日時が、10月29日21時25分と決まった。併せて、メインビジュアル、出演者ビジュアル、イントロダクションが公開された。
【写真】鈴木弘（岩橋玄樹）キャラビジュアル
2025年7月期に放送されたシーズン1に続き、岩橋が主人公・鈴木弘（ヒロ）役、相馬が鷲沢夏生役を務めるシーズン2。原作漫画の作者・おげれつたなか監修のもと、原作スピンオフストーリーを盛り込んだオリジナルストーリーを展開。お互いの思いを伝え合い、付き合うことになった2人の1年後の様子を描き出す。
高校時代の黒歴史・夏生からいきなり告白され、復讐（ふくしゅう）のために付き合い始めたヒロだったが、夏生と一緒に過ごす中で、過去の誤解も解け、本当に夏生を好きになってから1年とちょっと。ヒロの家でのまさかのアクシデントにより、夏生の家で2人で一緒に暮らすことに？
夏生のペースに振り回されながらも、一緒に過ごす日々に幸せを感じるヒロ。そんな毎日の中で、新たに芽生えるお互いへの気持ち、そして自分たちが本当にやりたいことって何？ 人生の岐路に立つ、不器用な2人が選ぶ、幸せのカタチとはー？
シーズン2でも、原作をベースに描かれた前作同様、物語のキーとして植物が登場。今作では秋の花であるチョコレートコスモスがキーとなる。
メインビジュアルでは、チョコレートコスモスを見つめるヒロと夏生の姿が映し出され、2人の新たな物語を象徴するビジュアルに仕上がっている。
本作の第1話先行上映会が、東京都内で10月26日夜に開催されることが決まった。岩橋玄樹と相馬理が登壇するほか、MCをクリス松村が務める。
ドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2』は、TOKYO MXにて10月29日より毎秋木曜21時25分放送（全6話）。
【写真】鈴木弘（岩橋玄樹）キャラビジュアル
2025年7月期に放送されたシーズン1に続き、岩橋が主人公・鈴木弘（ヒロ）役、相馬が鷲沢夏生役を務めるシーズン2。原作漫画の作者・おげれつたなか監修のもと、原作スピンオフストーリーを盛り込んだオリジナルストーリーを展開。お互いの思いを伝え合い、付き合うことになった2人の1年後の様子を描き出す。
夏生のペースに振り回されながらも、一緒に過ごす日々に幸せを感じるヒロ。そんな毎日の中で、新たに芽生えるお互いへの気持ち、そして自分たちが本当にやりたいことって何？ 人生の岐路に立つ、不器用な2人が選ぶ、幸せのカタチとはー？
シーズン2でも、原作をベースに描かれた前作同様、物語のキーとして植物が登場。今作では秋の花であるチョコレートコスモスがキーとなる。
メインビジュアルでは、チョコレートコスモスを見つめるヒロと夏生の姿が映し出され、2人の新たな物語を象徴するビジュアルに仕上がっている。
本作の第1話先行上映会が、東京都内で10月26日夜に開催されることが決まった。岩橋玄樹と相馬理が登壇するほか、MCをクリス松村が務める。
ドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2』は、TOKYO MXにて10月29日より毎秋木曜21時25分放送（全6話）。