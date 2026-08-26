『踊る大捜査線 N.E.W.』、シリーズを彩ってきたオリジナルメンバーの紹介映像解禁
「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー） メトロポリスを駆け抜けろ！』より、「踊る大捜査線」シリーズを彩ってきたオリジナルメンバーの紹介映像が解禁された。
【動画】 『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』特別映像 〜オリジナルメンバー篇〜
1997年の連続ドラマ開始以来、数多くの熱狂的なファンを生み出し、日本中に“踊る”ブームを巻き起こした「踊る大捜査線」。今回の舞台は、世界有数の巨大都市（メトロポリス）・東京。そして、その治安を預かる首都警察・警視庁。2026年、あの男は、警視庁刑事部捜査第一課にいた。個性豊かな仲間とともに、 “踊る”の、そして青島俊作（織田裕二）の新たな物語が始まる。
かつて青島とともに現場を駆け抜けた元湾岸署のメンバーや、警察庁の要職へと上り詰めた本庁のキャリア組など、「踊る大捜査線」シリーズでお馴染みのキャラクターが再集結。そんな「踊る大捜査線」シリーズオリジナルメンバーの現在の姿を紹介する特別紹介映像が解禁された。
かつては青島とともに湾岸署の刑事課に配属されたキャリア組・真下正義（ユースケ・サンタマリア）は、「MOC（移動式作戦司令卓）」と書かれたモニター前にたたずみ、【極秘】捜査を予感させる。本庁初の女性管理官だった沖田仁美（真矢ミキ）は、さらなる【責任】ある役職へ就任し、青島と亡き室井慎次への想いを語り合う姿も。
青島が最初に担当した事件の被害者の娘で、『交渉人 真下正義』で真下と結ばれた雪乃（水野美紀）は、管理官となった息子・勇気を【溺愛】、その名付けについて語るママとして登場。湾岸署の立ち番を担当していた緒方薫（甲本雅裕）は捜査一課に配属され、身代金を運ぶ青島を【追跡】。
湾岸署のベテラン刑事・和久平八郎（いかりや長介）の甥で、現在は八重洲署の刑事課長に昇進した和久伸次郎（伊藤淳史）は、走り続けて電池切れの青島をサポート＝【充電】できるのか。同じく八重洲署勤務の木島丈一郎（寺島進）は、持ち前の「勘」を武器に今度は高速道路を【封鎖】!?
中国からの研修生だった王明才（滝藤賢一）は、【太極】拳インストラクターとなり、両親と日本を旅行中に事件に巻き込まれるが、爆発物処理班で指導員になった眉田克重（松重豊）の、【熟練】の技で危機を脱せるか。また、いつもは【冷静】な捜査一課の桜章太郎（松下洸平）も、憧れの青島との捜査に大興奮。
そして、スリーアミーゴスこと、神田総一朗（北村総一朗）、袴田健吾（小野武彦）、秋山春海（斉藤暁）は、悠々自適な【老後】生活を楽しんでいるはずが...!?
さらに、警視庁MOCの栗山孝治（川野直輝）が、AIを駆使して犯人の行動を【予測】する一方、仁狩英明管理官（西村直人）は相変わらずの【威圧】的な態度で厳しく捜査の指揮を執る。坂村正之長官補佐（升毅）と一倉正和刑事局長（小木茂光）は、【幹部】の【特権】を駆使して円卓会議室から捜査を見守る中、テレビドラマ第1話から室井とともに現場検証をおこなう捜査一課の五十嵐学人（加藤満）は、和久さんゆずりの “足で捜査”するスタイルを貫く【古参】捜査員として健在。
捜査資料管理センターの明石幸男（赤ペン瀧川）は、膨大な【資料】から事件の真相を読み解き、現場では、草壁中（高杉亘）が、特殊急襲部隊（SAT）のシニアコーディネーターとして【統率】をとる。安住武史（大和田伸也）は、退任後もなお、副総監さながらに周囲への【指示】を出しているのか。
そして、室井慎次が故郷の秋田で育てた「ムロイズム」の継承者・森貴仁（齋藤潤）と柳町凛久（前山こうが）という【未来】ある二人が、警視庁を訪れた理由とは一体。そんな中、元湾岸署刑事課長の魚住二郎（佐戸井けん太）は、まさかの【動画】配信者に転身!?
「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」から14年の時を経て、時代の変化とともに新たな役職や境遇に身を置くが、そこには、決して変わらない熱い想いが―。責任、溺愛、追跡、封鎖、充電、予測、未来、威圧、幹部、特権、古参、資料、統率、指示、太極、動画、熟練、冷静、老後、極秘―「踊る」を築き上げてきた仲間たちとともに、新たな物語が動き出す。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。
【動画】 『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』特別映像 〜オリジナルメンバー篇〜
1997年の連続ドラマ開始以来、数多くの熱狂的なファンを生み出し、日本中に“踊る”ブームを巻き起こした「踊る大捜査線」。今回の舞台は、世界有数の巨大都市（メトロポリス）・東京。そして、その治安を預かる首都警察・警視庁。2026年、あの男は、警視庁刑事部捜査第一課にいた。個性豊かな仲間とともに、 “踊る”の、そして青島俊作（織田裕二）の新たな物語が始まる。
かつては青島とともに湾岸署の刑事課に配属されたキャリア組・真下正義（ユースケ・サンタマリア）は、「MOC（移動式作戦司令卓）」と書かれたモニター前にたたずみ、【極秘】捜査を予感させる。本庁初の女性管理官だった沖田仁美（真矢ミキ）は、さらなる【責任】ある役職へ就任し、青島と亡き室井慎次への想いを語り合う姿も。
青島が最初に担当した事件の被害者の娘で、『交渉人 真下正義』で真下と結ばれた雪乃（水野美紀）は、管理官となった息子・勇気を【溺愛】、その名付けについて語るママとして登場。湾岸署の立ち番を担当していた緒方薫（甲本雅裕）は捜査一課に配属され、身代金を運ぶ青島を【追跡】。
湾岸署のベテラン刑事・和久平八郎（いかりや長介）の甥で、現在は八重洲署の刑事課長に昇進した和久伸次郎（伊藤淳史）は、走り続けて電池切れの青島をサポート＝【充電】できるのか。同じく八重洲署勤務の木島丈一郎（寺島進）は、持ち前の「勘」を武器に今度は高速道路を【封鎖】!?
中国からの研修生だった王明才（滝藤賢一）は、【太極】拳インストラクターとなり、両親と日本を旅行中に事件に巻き込まれるが、爆発物処理班で指導員になった眉田克重（松重豊）の、【熟練】の技で危機を脱せるか。また、いつもは【冷静】な捜査一課の桜章太郎（松下洸平）も、憧れの青島との捜査に大興奮。
そして、スリーアミーゴスこと、神田総一朗（北村総一朗）、袴田健吾（小野武彦）、秋山春海（斉藤暁）は、悠々自適な【老後】生活を楽しんでいるはずが...!?
さらに、警視庁MOCの栗山孝治（川野直輝）が、AIを駆使して犯人の行動を【予測】する一方、仁狩英明管理官（西村直人）は相変わらずの【威圧】的な態度で厳しく捜査の指揮を執る。坂村正之長官補佐（升毅）と一倉正和刑事局長（小木茂光）は、【幹部】の【特権】を駆使して円卓会議室から捜査を見守る中、テレビドラマ第1話から室井とともに現場検証をおこなう捜査一課の五十嵐学人（加藤満）は、和久さんゆずりの “足で捜査”するスタイルを貫く【古参】捜査員として健在。
捜査資料管理センターの明石幸男（赤ペン瀧川）は、膨大な【資料】から事件の真相を読み解き、現場では、草壁中（高杉亘）が、特殊急襲部隊（SAT）のシニアコーディネーターとして【統率】をとる。安住武史（大和田伸也）は、退任後もなお、副総監さながらに周囲への【指示】を出しているのか。
そして、室井慎次が故郷の秋田で育てた「ムロイズム」の継承者・森貴仁（齋藤潤）と柳町凛久（前山こうが）という【未来】ある二人が、警視庁を訪れた理由とは一体。そんな中、元湾岸署刑事課長の魚住二郎（佐戸井けん太）は、まさかの【動画】配信者に転身!?
「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」から14年の時を経て、時代の変化とともに新たな役職や境遇に身を置くが、そこには、決して変わらない熱い想いが―。責任、溺愛、追跡、封鎖、充電、予測、未来、威圧、幹部、特権、古参、資料、統率、指示、太極、動画、熟練、冷静、老後、極秘―「踊る」を築き上げてきた仲間たちとともに、新たな物語が動き出す。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。