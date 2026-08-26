〈退職金2500万円〉「辞めた直後は勝ったと思っていました」55歳で早期退職した男性、58歳で気づいた“最大の誤算”

50代で会社を辞め、第二の人生を始める――。長年会社員として働いてきた人にとって、早期退職は一つの選択肢だ。会社によっては通常の退職金に割増金が上乗せされ、まとまった金額を手にできるケースもある。

【画像】退職後、「俺もこっち側に来たんだ」と勝ったと思った瞬間

「辞めた直後は勝ったと思っていました」

東京都内に暮らす58歳の西野さん（仮名）は、55歳のとき、30年以上勤めた会社の早期退職募集に応じた。

管理職だった西野さんが受け取った退職金は、割増分を含めて約2500万円だった。

「会社から2500万円という金額を提示されたときは大きかったですね。50代になって仕事にも疲れていたし、あと5年会社に残ったところで、この先、役員に上がって会社に残れるわけでもない。だったらまだ体が元気なうちに早く辞めて2500万円をもらって、何か新しい挑戦をしたほうがいいんじゃないかと思いました」

退職した翌朝、目覚まし時計をかけずに起きた。満員電車に乗る必要もない。会議も部下からの電話もない。

「平日の朝にコーヒーを飲みながら散歩している人を見て、『俺もこっち側に来たんだ』『平日、仕事のない日に飲むコーヒーは味が違う』などと思っていました。大げさですけど、辞めた直後は『勝った』と思っていたんですよね」

半年ほど休んでから、条件の合う仕事を探す。その程度の計画だったという。

ところが、58歳になった現在、西野さんは「2500万円という数字しか見ていなかった」と振り返る。

退職前、西野さんの年収は約800万円。もちろん、その金額がそのまま手元に残るわけではない。それでも60歳まで働いていれば、あと5年間にわたって毎月給与が振り込まれていた。

「そのことを、辞めるときは不思議なくらい考えていなかったんです」

西野さんは電卓を叩きながら、初めて気づいたという。

「2500万円を『もらえるお金』として見ていました。でも会社に残れば、毎年給料をもらえる。退職金のプラスばかり見て、辞めることで失う収入をちゃんと計算していなかった」

もっとも、2500万円のすべてが早期退職による『上乗せ』だったわけではない。通常の退職でも受け取れた退職金が含まれており、厳密には割増分と、会社に残った場合に得られた給与や将来の退職金などを合わせて比較する必要がある。

「お金が減ることより、増えない恐怖」ともう一つの誤算

退職後、西野さんは派手な買い物をしたわけではない。もともと浪費するタイプでもなく、生活水準も会社員時代から大きく変えなかったという。

また、西野さんは35歳のときに結婚した同い年の妻と二人暮らし。子どもはいないため、教育費など大きな出費はないが、それでも預金残高は少しずつ減った。

「会社員のころは、カードの引き落としで30万円出ても、そのあと給料日が来るじゃないですか。でも辞めると、それがない。20万円使えば、本当に20万円減ったままなんです。給料って、金額だけじゃなくて『また入ってくる』という安心感だったんだと辞めてから気づきました。

妻はまだ会社勤めしていますが、うちの家計は完全に別財布なので、妻が働いているという安心感はまったくありません」

退職当初は数千万円あることに安心していたのに、残高が一定のラインを下回るたび、「あと何年もつのか」と考えるようになったという。

もう一つの誤算は、時間だった。

西野さんは退職時、「半年くらい休んでも問題ない」と考えていた。ところが半年が過ぎても、急いで働く気にはならなかった。

「2500万円があるから、『来月から働かなきゃ』とはならないんです。コーヒーが好きなので、少し休んだらスタバとかドトールとか喫茶店でバイトしようかな、いい条件のお店があったら応募しようかな、くらいで。そのうち1年、2年と経っていました」

56歳、57歳と年齢を重ねるにつれ、その後も求人を見ることはあったが、応募まで踏み切れない時期が続いた。

「55歳のころは『まだ55歳』と思っていました。58歳になると、60歳がすぐそこに見える。同じ1年でも、50代後半の1年ってこんなに重いのかと思いました」

ただし、西野さんは早期退職そのものを「失敗だった」と言い切ることにはためらいがあるという。

「会社を辞めて楽になったのは事実です。あのまま働いていたら、別の後悔をしていたかもしれない。それはわかりません」

それでも、55歳の自分に一つだけ伝えられるなら、こう言うという。

「『2500万円もらえる』だけで計算するな、と言いたいですね。辞めることで、これから入ってくるはずだったお金もなくなる。その両方を並べてから決めろ、と」

退職金2500万円という数字だけを見れば、大きな金額に映る。

しかし早期退職を考えるとき、本当に比較すべきなのは「退職金をいくらもらえるか」だけではない。会社に残った場合に得られる給与、退職後に得られる収入、そして無収入の期間をどこまで許容できるのか。

西野さんが58歳になって気づいた“最大の誤算”は、2500万円が少なかったことではない。

2500万円という大きな数字に目を奪われ、その代わりに何を手放すのかを十分に考えていなかったことだった。

取材・文／集英社オンライン編集部