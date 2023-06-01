東京の「中野ブロードウェイ」にある時計店で2人組の男が腕時計4本、あわせて2億円相当を盗み、現在も逃走しています。

事件が起きたのは、多くの人が行き交う正午前のことでした。

目撃者

「ガラスがガシャーンって割れる音がして。ガラスが割れたのかしらって（店を）覗いたら、そこから男の人2人が走って逃げていって。周りにいっぱい人がいたんですけど、みなさん唖然としてて」

警視庁によると、2人組の男が営業中だった店のショーケースをハンマーで叩き割り、腕時計4本を盗んで逃げたということです。

犯行時間は、わずか10秒ほど。すぐそばには、犯行に使ったとみられる赤いハンマーが転がっていました。

また、割られたショーケースの脇には、盗られずに残った時計が。その金額は、5200万円超えです。

盗まれたのは、スイスの高級腕時計「パテック フィリップ」1本と「リシャール・ミル」3本。時価あわせて2億円相当だといいます。

逃げた2人組は20代くらいで、身長は170センチ程度、グレーや黒の服で、黒のマスクなどをつけていたということです。

中野駅からおよそ300メートルの場所にある商業施設「中野ブロードウェイ」。アニメや漫画など“サブカルチャーの聖地”として有名ですが、実は高級時計店の激戦区でもあります。

被害にあった時計店は1階にあり、犯行後、2人組の男は近くの出口から建物の外へ。連絡通路を通って、大通りに出たといいます。

目撃者

「真っ黒い服装で、1人目はすぐに駆けていって、2人目は前に黒いリュックを背負って逃げていった。（1人は）電動キックボードに乗って右側に逃げていったのを見ました」

目撃者によると、1人は停めてあった電動キックボードで北側へ。もう1人は徒歩で南側へ逃走したということです。

捜査関係者によると、その後、現場から西におよそ350メートル離れた場所で、男が乗り捨てたとみられる電動キックボードが発見されたことがわかりました。

また、近くで男が脱ぎ捨てたとみられる黒の上着と帽子も見つかったということです。

警視庁は窃盗事件として、逃げた2人組の行方を追っています。