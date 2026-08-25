遺族に報告書を再提出です。イオンモール熊本の爆発で従業員が死亡した雑貨店が当初、うその説明をしたことを改めて謝罪しました。



「偽りを明るみにすることができた」遺族は一定の理解を示しましたが、いまなお、やりきれない思いを抱えています。



熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、地震の後に爆発が起き、従業員7人が亡くなりました。



大竹玖瑠美さんの遺族

「最初からなぜこの文章を伝えなかったのかと言いました。 一番最初にこれが欲しかった。今でなくてですね。」



