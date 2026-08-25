ピンク・レディー未唯mie「本日、歌手デビューして50年」全盛期の振り袖ショット公開
ピンク・レディーの未唯mieが25日にInstagramを更新。歌手デビューから50年を報告し、振袖ショットを披露した。
【写真】未唯mie、お祝い会の前にはお花見も「本当に奇跡すぎる65歳」の声
未唯mieが「本日、歌手デビューして50年」と投稿したのは自身のソロショット。写真には振袖を着てソファに座る未唯mieの姿が収められている。投稿の中で未唯mieは写真について「写真は、ピンク・レディー全盛期 私、二十歳の記念に撮った画像です よもや、50年も歌い続けられるとは想像だにしなかったあの頃」と説明。続けて「50周年year ここから始まりです！ ピンク・レディーも 増田恵子さんも 未唯mieも この機に、味わい尽くして下さいませ」とコメントしている。
この投稿にファンからは、50周年を祝福する声が相次いでいる。
引用：「未唯mie」Instagram（@mie_doux）
【写真】未唯mie、お祝い会の前にはお花見も「本当に奇跡すぎる65歳」の声
未唯mieが「本日、歌手デビューして50年」と投稿したのは自身のソロショット。写真には振袖を着てソファに座る未唯mieの姿が収められている。投稿の中で未唯mieは写真について「写真は、ピンク・レディー全盛期 私、二十歳の記念に撮った画像です よもや、50年も歌い続けられるとは想像だにしなかったあの頃」と説明。続けて「50周年year ここから始まりです！ ピンク・レディーも 増田恵子さんも 未唯mieも この機に、味わい尽くして下さいませ」とコメントしている。
この投稿にファンからは、50周年を祝福する声が相次いでいる。
引用：「未唯mie」Instagram（@mie_doux）