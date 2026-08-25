77歳・糸井重里、最新『ちいかわ』イラストにネット衝撃「こわい笑」
■映画は何度も鑑賞でハマる
コピーライターの糸井重里氏（77）が24日、自身のXを更新。アニメ『ちいかわ』のイラストを毎日投稿しており、ノートに描かれた大量の“ちいかわ”達を公開した。
【写真】怖すぎる（笑）糸井重里が描いた『ちいかわ』大量のイラスト
アニメ『映画ちいかわ』を何度も鑑賞するほど、大ファンの糸井氏は今回、「毎日、どこにいてもちょっとずつでも筆を動かす。へたはへたでも、まじめなへたになろうと思う」と心境。
公開した画像では、ノートに描かれた大量のちいかわ達のほか、練習で描いた大量の「目」のパーツを見ることができ、これにファンは「ずっと見てるけど、段々うまくなってる めっちゃ目の練習してる」「目をめっちゃ練習されてる」「努力を感じるけどちいかわの目の集合体がこわい笑」などと反応している。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
コピーライターの糸井重里氏（77）が24日、自身のXを更新。アニメ『ちいかわ』のイラストを毎日投稿しており、ノートに描かれた大量の“ちいかわ”達を公開した。
【写真】怖すぎる（笑）糸井重里が描いた『ちいかわ』大量のイラスト
アニメ『映画ちいかわ』を何度も鑑賞するほど、大ファンの糸井氏は今回、「毎日、どこにいてもちょっとずつでも筆を動かす。へたはへたでも、まじめなへたになろうと思う」と心境。
公開した画像では、ノートに描かれた大量のちいかわ達のほか、練習で描いた大量の「目」のパーツを見ることができ、これにファンは「ずっと見てるけど、段々うまくなってる めっちゃ目の練習してる」「目をめっちゃ練習されてる」「努力を感じるけどちいかわの目の集合体がこわい笑」などと反応している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
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