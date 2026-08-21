「お前何様なん？」他人の応援を注意する″応援ガチ勢″が生理的に無理。プロ野球愛好家が放つ怒りの問題提起
プロ野球愛好家のトラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【俺が応援ガチ勢を嫌う理由】合いの手応援やオリジナルダンスを注意＆批判する応援ガチ勢が生理的に無理。【たかまつななブチ切れ】【※メンバーシップ限定にしてたけど誰も見てないのでやめました】」を公開した。球場での応援スタイルを巡るファン同士のトラブルを取り上げ、他人に独自のルールを押し付ける「応援ガチ勢」に苦言を呈している。
トラヤマ氏は動画内で、神宮球場での阪神戦で起きた出来事を紹介。独自のリズムやダンスで盛り上がっていたカップルに対し、隣席の女性ファンが「ちゃんと応援しませんか」と強めの口調で注意したというエピソードに触れた。これに対しトラヤマ氏は、独自の応援をするファンも、それを注意するファンも根本的には「承認欲求」があると分析しつつ、一般のファンが他人の応援スタイルに介入することの異常性を指摘した。
「お前何様なん？」と強い言葉で批判したトラヤマ氏は、ファンの中に明確な序列は存在しないと断言。本当に応援を統制したいのであれば、公式な応援団に所属してリードするべきだと語った。「応援団が声明を出していないのに、一般人が仕切るな」と、独自の正義感を振りかざす一部のファンに不快感を示している。
最後にトラヤマ氏は、誹謗中傷などの迷惑行為でない限り「応援の仕方は自由であるべき」と提言。「応援ガチ勢」が陥りがちな特権意識に警鐘を鳴らし、より寛容で楽しい観戦環境の必要性を訴えて動画を締めくくった。
トラヤマ氏は動画内で、神宮球場での阪神戦で起きた出来事を紹介。独自のリズムやダンスで盛り上がっていたカップルに対し、隣席の女性ファンが「ちゃんと応援しませんか」と強めの口調で注意したというエピソードに触れた。これに対しトラヤマ氏は、独自の応援をするファンも、それを注意するファンも根本的には「承認欲求」があると分析しつつ、一般のファンが他人の応援スタイルに介入することの異常性を指摘した。
「お前何様なん？」と強い言葉で批判したトラヤマ氏は、ファンの中に明確な序列は存在しないと断言。本当に応援を統制したいのであれば、公式な応援団に所属してリードするべきだと語った。「応援団が声明を出していないのに、一般人が仕切るな」と、独自の正義感を振りかざす一部のファンに不快感を示している。
最後にトラヤマ氏は、誹謗中傷などの迷惑行為でない限り「応援の仕方は自由であるべき」と提言。「応援ガチ勢」が陥りがちな特権意識に警鐘を鳴らし、より寛容で楽しい観戦環境の必要性を訴えて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。