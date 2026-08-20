¸µÕä¤ÎÌð¡¢Ä¹ºê¤ÎÄÀË×Á¥¤«¤éÈ¯¸«¡¡ÆîÁ×¤«¤éÀÜ¼ý¤·ÆüËÜÀï¤ËÅ¾ÍÑ¤«
¡¡Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô¤ÎÂëÅç³¤Äì°äÀ×¤Ç¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤òÎÎÅÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¤¬½±Íè¤·¤¿¸µÕä¤ÎºÝ¡¢ÄÀË×¤·¤¿Á¥¤«¤éÌð¤Î°ìÉô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬20ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¦ÆîÁ×¤ÎÌð¤Ç¡¢ÌÇ¤Ü¤·¤ÆÀÜ¼ý¤·¤¿¸µ¤¬ÆüËÜ¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ä´ºº¤·¤¿ÆàÎÉÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¤Î¹ñÉðÄç¹î¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö¸µ·³¤ÎÁõÈ÷¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥¤Ï¸µ¤¬2ÅÙÌÜ¤Ë½±Íè¤·¤¿1281Ç¯¤Î¡Ö¹°°Â¤ÎÌò¡×¤ÎºÝ¡¢Ë½É÷±«¤ÇÄÀË×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆàÊ¸¸¦¤ä¹âÃÎÂç³¤ÍÎ¥³¥¢¹ñºÝ¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Á¥Äì¤ËÂÏÀÑ¤¹¤ëÅ¥¤òºÎ¼è¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¥¤ÎÃæ¤«¤éÄ¹¤µ3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÃÝÊÒ¤òÈ¯¸«¡£¹õ¤¤¼¿ÅÉ¤ê¤Ç¡¢Ã¼¤ËÀÖ¤¤¼¿¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ìð¤ÎËöÃ¼ÉôÊ¬¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌðÈ¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËöÃ¼ÉôÊ¬¤ÏµÝ¤Î¸¹¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ë¹Â¤¬¤Ê¤¯¡¢»®·Á¤ËÀõ¤¯¤¯¤Ü¤ó¤À·Á¤äÌÚ¤ÎÈÄ¤Ç¤Ç¤¤¿±©º¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¡¢¸µ¤Î¿¯Î¬¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤ÈÉð´ï¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÁ×¤ÎÌð¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¾¾±º»ÔÊ¸²½ºâ²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°äÊª¤ÎÈ¯¸«¤À¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°äÊª¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£