「今日も今日とて朝から出待ちして、滑り落ち阻止遊びに誘導してくる長男猫。阻止されるまで滑り落ちてくる」ーー。そんなコメントとともにX（旧Twitter）へ投稿された動画が、2万件を超える「いいね」を集め、大きな話題を呼んでいます。



【動画】飼い主の目の前で階段をずるずる落ちていく猫

映っているのは、元保護猫で12歳になる長男猫の「シノスケ」くん。階段の上で寝そべっていたシノスケくんは、飼い主さんが近づくと「ニャー」と愛らしく鳴き、体をくねらせながらスルスルと階段を滑り降りていきます。



階段の角を上手に使って体を支えているため、安定感は抜群。飼い主さんが先に降り、「これ以上滑らないように」と優しく手で制しても、まったく意に介さず、手を払いのけるようにしてなおも滑り落ちようとします。



飼い主さんとの「滑り落ち阻止遊び」を心から楽しんでいるような姿に、ネット上では「うねりうねり」「液体の滑らかさがありますね」「完全に遊び方理解してる」「滑り落ちてくるのかわいすぎる」「階段の角が気持ちいいんだにゃ」といった声が寄せられました。



「一緒に遊ぼう！」 誘うシノスケくん

飼い主の、nenekoさん（@Cat1221）によると、このユニークな遊びの原点は、子猫の頃までさかのぼるのだそう。



「シノスケは子猫の頃から、高い場所に乗って『撫でて』と甘えるのが大好きでした。キャットタワーの段でゴロンと寝転び、撫でてもらうことが日課になり、その後は棚やテーブルの上でも、落ちそうなポーズをして構ってもらうようになりました」



戸建てへ引っ越し、階段のある家で暮らし始めてからは、階段でも撫でたり遊んだりするようになり、その延長で滑り落ちる遊びが始まったといいます。



「面白いことに、人がいないときにはまったくやりません（笑）。必ず私がいることを確認し、顔を見ながら滑り落ちます。シノスケにとっては、滑ること自体が目的というより、『見て！一緒に遊ぼう！』という気持ちで、私とのやり取りを楽しんでいるのだと思います」と飼い主さん。



初めてこの光景を目にしたときは、「危ない！」「大丈夫！？ 痛くない？」と非常に驚いたそう。しかし、当の本人は気にすることなく、ゴロゴロと喉を鳴らして甘えてきたため、「本人にとっては遊びなんだな」と納得したといいます。今ではすっかり、シノスケくんなりの「遊ぼう！」のサインとして定着しているそうです。



もともと人と遊ぶことが大好きで、以前はおもちゃを空中でキャッチして持ってきたり、レーザーポインターをくわえて目の前に「ボトッ」と落とし、誘ってきたりすることもあったのだとか。おもちゃそのものよりも、飼い主さんとやり取りしながら遊ぶ時間こそが、一番の楽しみのようです。



人見知りだけど家族には超甘えん坊

ユニークな遊び方で楽しませてくれるシノスケくんですが、実はとても怖がりな性格です。



生後3カ月ほどの頃に保護主さんから譲り受けた当初は、新しい環境に慣れるまで3日ほど夜鳴きをしたり、隠れて過ごしたりしていたといいます。今でも、知らない人が訪ねてくると隠れてしまうほど、警戒心が強い一面を持っています。



しかし、大好きな家族の前では一転して超甘えん坊。声をかけただけで大きな音を立てて喉を鳴らし、膝に乗るとなかなか降りないため、飼い主さんが動けなくなることもしょっちゅうなのだそうです。



冬には布団に入ってきてふみふみをしたり、手を差し出すと自分から重ねてきたり、飼い主さんが寝返りを打つと一緒に向きを変え、背中にぴったり寄り添って眠ったりすることもあるといいます。



「保護主さんから譲り受けた頃の姿を思うと、今ではこれほど信頼して甘えてくれることが本当にうれしく、そこがシノスケらしい一番の魅力だと感じています」と、飼い主さんは語ってくれました。



かつて新しい環境に戸惑っていたシノスケくんが、今では全身で「一緒に遊ぼう」と伝えています。その無防備な甘え方には、家族と重ねてきた歳月がにじんでいるようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）