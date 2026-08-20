『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』新作アニメ10月9日に新情報発表
アニメ映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となる劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の新情報を発表する特別番組が、YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて、10月9日午前4時45分より全世界同時配信されることが決定した。番組では、New York Comic Con 2026（ニューヨーク・コミコン）にて実施されるパネルイベントと同内容の最新情報をお届けする。
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また、NYCC会場にて、ガンダムシリーズのパネルイベントを開催。パネルでは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の最新情報をスペシャルゲストとともにお届けされ、今後予定している国内外でのシリーズ展開など、ガンダムシリーズの現在とこれからについても紹介される。
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』は、2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となっており、『SEED FREEDOM』企画中にシリーズ構成・両澤千晶氏と森田繁氏により執筆されたシナリオで描かれる。
『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入って初めて制作されたテレビシリーズのガンダム作品。物語は遺伝子調整がおこなわれた人類（コーディネイター）とこれまでの人類（ナチュラル）が、軍事組織ザフトと地球連合軍にわかれ戦いを繰り広げる。この戦争を通じ、コーディネイターである主人公のキラ・ヤマトの苦悩と成長が描かれている。
これまでのファン層に加え多くの女性層を獲得し、最高視聴率8.0%を獲得。さらに小学生を中心に第二次ガンプラブームを巻き起こし、“新世代のガンダムシリーズ”として一世を風靡した。
2004年10月から続編となるテレビシリーズ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』も放送され、前作を上回る最高視聴率8.2％を獲得。シリーズ累計のパッケージ販売数は驚異の400万本を超え、音楽、イベントなどテレビアニメシリーズの枠を超えて、日本中を席巻した人気作品となっている。
2024年1月に公開された『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、興収50億円、観客動員300万人を突破する大ヒットとなった。
また、NYCC会場にて、ガンダムシリーズのパネルイベントを開催。パネルでは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』の最新情報をスペシャルゲストとともにお届けされ、今後予定している国内外でのシリーズ展開など、ガンダムシリーズの現在とこれからについても紹介される。
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』は、2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となっており、『SEED FREEDOM』企画中にシリーズ構成・両澤千晶氏と森田繁氏により執筆されたシナリオで描かれる。
『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入って初めて制作されたテレビシリーズのガンダム作品。物語は遺伝子調整がおこなわれた人類（コーディネイター）とこれまでの人類（ナチュラル）が、軍事組織ザフトと地球連合軍にわかれ戦いを繰り広げる。この戦争を通じ、コーディネイターである主人公のキラ・ヤマトの苦悩と成長が描かれている。
これまでのファン層に加え多くの女性層を獲得し、最高視聴率8.0%を獲得。さらに小学生を中心に第二次ガンプラブームを巻き起こし、“新世代のガンダムシリーズ”として一世を風靡した。
2004年10月から続編となるテレビシリーズ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』も放送され、前作を上回る最高視聴率8.2％を獲得。シリーズ累計のパッケージ販売数は驚異の400万本を超え、音楽、イベントなどテレビアニメシリーズの枠を超えて、日本中を席巻した人気作品となっている。
2024年1月に公開された『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、興収50億円、観客動員300万人を突破する大ヒットとなった。
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