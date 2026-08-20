エネルギーを運ぶための適度な運動と「有為無為」の考え方

体を冷やす5つの習慣(2)暑さで冷たいものを食事代わりにする

体を冷やす5つの習慣(1)体の熱を冷ましすぎること

夏の無意識な生活習慣と食事によって冷えが生まれる

「夏の冷えには生姜」は本当だった。体質で選ぶ4つの生姜とやってはいけないNG行動

閉経後の老け込みは「誤った食事や生活習慣」が原因だった。東洋医学で読み解く体の整え方

老化の原因は体のバッテリー劣化だった。老けにくい人が実践する5つの習慣

閉経後に一気に老ける人の共通点５選。生理が止まった後こそ「人生の黄金期」に変える東洋医学の考え方とは

お米と麺やパン、同じ炭水化物なのに東洋医学では大きなちがい｜元気に過ごしたい方へ

40代からの肌の乾燥や抜け毛のワナ！良かれと思って流した「あの汗」の正体

チャンネル情報

香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数