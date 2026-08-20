コットン、映画『プリキュア』声優出演で謎キャラ役 2文字だけで感情表現「ダメ」言った回数196回
お笑いコンビ・コットン（西村真二、きょん）が、アニメ『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』（9月18日公開）にゲスト声優出演することが発表された。謎のキャラクター・ダメダメ役を担当する。ダメダメは鳴き声だけで言葉を話さないという特徴があり、コットンが映画で「ダメ」と言った回数は196回で、「ダメ」という2文字だけで感情を表現した。
【写真】コットンが演じる謎キャラ「ダメダメ」
コットンが演じるダメダメは、黒くてバツ印が印象的な謎の生き物。バツ印を投げて貼り付けられた物は、動けなくなったり、使えなくなったりしてしまう。かりんの不思議な庭にも大量に発生し、妖精のレインは「ダメダメからかりんを守って欲しい」と名探偵プリキュアに依頼。街やかりんを困らせるダメダメが発生してしまう原因には深いワケが…。映画では、名探偵プリキュアがその答えに辿り着き、キュアット解決するまでを描く。
コットンが出演することになった経緯は、今年1月に実施したテレビシリーズのお披露目会見で、スペシャル応援ゲストとして登壇した際の熱量に感銘を受けたプロデューサーが、2人にラブコール。映画のゲスト声優として出演し、きょんは「オファーが来て、めちゃくちゃ嬉しかったです！姪っ子がプリキュアの大ファンなので、作品に携わる事ができて、鼻高々です」と喜び。
西村は「『こんな声出るんだ！』と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました」と打ち明けた。
コットンが今回演じたのは小・中・大と大きさが違うダメダメ8種など合計10役以上。元アナウンサーの西村はその経験を活かし、テレビの司会者役を、きょんはテレビコメンテーター役も務めた。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』の物語は、ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生する。バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなるというもの。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメとは、そして不思議な庭に隠された秘密とは。『キミとアイドルプリキュア♪』と『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、『名探偵プリキュア！』と一緒に謎を解き明かすストーリー。
■西村真二コメント
「プリキュアの声優の仕事が来ました」と言われた時は、一瞬「僕らがプリキュア役！？」と驚きました（笑）。沢山の人から愛されている作品に参加できるのは、素直に嬉しいです。僕らが演じたダメダメは「ダメ」というセリフしか言わないのですが、「こんな声出るんだ！」と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました。勇気がもらえる映画になっているので、ぜひ映画館でご覧ください！
■きょんコメント
オファーが来て、めちゃくちゃ嬉しかったです！姪っ子がプリキュアの大ファンなので、作品に携わる事ができて、鼻高々です。アフレコでは一生分の「ダメ」を言ったのではないかと思うくらい沢山言いました（笑）。「ダメ」という言葉にあらゆる感情を乗せて演じることは難しかったです。 子供達だけでなく、大人にとっても学びのある作品になっていると思いますので、どうぞご期待ください！
（C）2026 映画名探偵プリキュア！製作委員会
【写真】コットンが演じる謎キャラ「ダメダメ」
コットンが演じるダメダメは、黒くてバツ印が印象的な謎の生き物。バツ印を投げて貼り付けられた物は、動けなくなったり、使えなくなったりしてしまう。かりんの不思議な庭にも大量に発生し、妖精のレインは「ダメダメからかりんを守って欲しい」と名探偵プリキュアに依頼。街やかりんを困らせるダメダメが発生してしまう原因には深いワケが…。映画では、名探偵プリキュアがその答えに辿り着き、キュアット解決するまでを描く。
西村は「『こんな声出るんだ！』と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました」と打ち明けた。
コットンが今回演じたのは小・中・大と大きさが違うダメダメ8種など合計10役以上。元アナウンサーの西村はその経験を活かし、テレビの司会者役を、きょんはテレビコメンテーター役も務めた。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』の物語は、ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生する。バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなるというもの。そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れ、彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった。
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。かりんと仲良くなったあんなたちは早速調査開始するが、平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。ダメダメとは、そして不思議な庭に隠された秘密とは。『キミとアイドルプリキュア♪』と『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、『名探偵プリキュア！』と一緒に謎を解き明かすストーリー。
■西村真二コメント
「プリキュアの声優の仕事が来ました」と言われた時は、一瞬「僕らがプリキュア役！？」と驚きました（笑）。沢山の人から愛されている作品に参加できるのは、素直に嬉しいです。僕らが演じたダメダメは「ダメ」というセリフしか言わないのですが、「こんな声出るんだ！」と自分達でも驚くほど、コットンのイメージを覆す勢いで役作りに励みました。勇気がもらえる映画になっているので、ぜひ映画館でご覧ください！
■きょんコメント
オファーが来て、めちゃくちゃ嬉しかったです！姪っ子がプリキュアの大ファンなので、作品に携わる事ができて、鼻高々です。アフレコでは一生分の「ダメ」を言ったのではないかと思うくらい沢山言いました（笑）。「ダメ」という言葉にあらゆる感情を乗せて演じることは難しかったです。 子供達だけでなく、大人にとっても学びのある作品になっていると思いますので、どうぞご期待ください！
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