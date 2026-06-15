プレミアリーグのアストンビラは19日、セリエAのパルマから日本代表GK鈴木彩艶（23）を獲得したと発表した。背番号は1。5年契約で移籍金は出来高500万ユーロを含む総額3500万ユーロ（約64億6000万円）と報じられ、総額では19年にポルティモネンセ（ポルトガル）からアルドハイル（カタール）入りしたMF中島翔哉の日本人最高額に並ぶ。

鈴木彩はクラブ公式SNSの動画で「偉大なクラブに加入できてハッピー。プレーが待ち切れない」とコメントした。森保ジャパンの守護神はW杯北中米大会でも好セーブを連発。欧州CL2連覇中のフランス1部パリSGへの移籍は破談となったが、アストンビラは昨季プレミア4位で欧州リーグを制したイングランドの名門で、今季は欧州CLにも出場する。23日のリーグ開幕戦はMF三笘薫所属のブライトンと対戦。プレミアでは日本人GKの出場歴はなく、デビューが実現するか注目が集まる。

▽アストンビラ イングランド中部のバーミンガムを本拠地に1874年に創設。1888年の旧1部リーグ創設に参加した12クラブの一つで優勝はリーグ7回、FA杯7回、リーグ杯5回。欧州チャンピオンズ杯（現欧州CL）も1982年に制覇。スペイン出身のウナイ・エメリ監督は5季目。ホームスタジアムはビラ・パーク（4万2000人収容）。