F1のレッドブルとレーシングブルズでリザーブドライバーを務める角田裕毅（26）が、21日開幕の今季第12戦オランダGPに緊急参戦することが19日、発表された。レーシングブルズのドライバーとして出場する。

レッドブルはアイザック・ハジャー（フランス）がジムトレーニング中に手首を負傷。第13戦イタリアGPでの復帰を目指してオランダGPを欠場することが決まった。レッドブルはハジャーの代わりに、レーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）を一時昇格させてマックス・フェルスタッペン（オランダ）とコンビを組ませる。また、レーシングブルズはローソンの代わりとして、角田をオランダGPのみスポット起用する。今季のレーシングブルズはローソンと新人アービッド・リンドブラッド（英国）がドライバーを務めてきた。

角田は21年にアルファタウリ（現レーシングブルズ）でF1デビュー。昨季途中にレーシングブルズからレッドブルへ昇格した。5年間のF1フル参戦で114レースに参加し、最高順位は4位。今季はシートを失い、リザーブ兼テストドライバーを務めていた。

今季限りでの開催終了が決まっているオランダGPは21日にフリー走行（FP1）とスプリント予選、22日にスプリントレースと予選を行い、23日午後3時（日本時間同10時）に決勝がスタートする予定。角田にとっては昨季最終戦アブダビGP以来の“F1復帰”となる。