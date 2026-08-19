温泉に入るゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万7000回再生を突破し、「くつろぎすぎｗ」「中は人間ですよね？」「可愛すぎる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：温泉に『大型犬が入った』結果→お湯で背中を流してあげると、顔が…思わず二度見する『人間すぎる表情』】

背中を流してあげると…

Instagramアカウント「hime_sirogol」では、ゴールデンレトリバーの『ひめ』ちゃんの暮らしが紹介されています。

ペット用の天然温泉を訪れたひめちゃん。すると、前足を石塀にちょこんと乗せながら、ゆったりと露天風呂に浸かり始めました。

飼い主さんが後ろから優しくお湯をかけ、背中を流してあげると、ひめちゃんは目を閉じてうっとり。気持ちよさそうに力を抜く表情は、まるで「極楽～」とでも言っているようです。

大きな体で温泉を満喫する姿があまりにも人間らしく、見ているこちらまで癒される一幕。この日はたくさん遊んだあとだったこともあり、シャンプーを終えるとすぐに眠ってしまったそうです。

思い切り遊んで、最後は温泉でゆっくり。ひめちゃんにとって最高の一日になったのかもしれません。

この投稿には、「めちゃくちゃ癒されます」「気持ちよかったんだね」「なんと哀愁漂う掛け湯」など、多くのコメントが寄せられています。

お転婆な一面も♪

温泉でくつろぐ姿が話題になったひめちゃんですが、普段はとってもお転婆なわんこ。目の前に気になるものがあれば、すぐに楽しそうにじゃれつくそうです。

なんと、掃除に使うクイックルワイパーまで遊び道具にしてしまうことも。温泉では人間のようにうっとりしていたのに、普段は無邪気に遊び回るというギャップもたまりません…。

天真爛漫な姿からは、毎日を思いきり楽しんでいることが伝わってきます。そんなひめちゃんの明るさに、家族もたっぷり癒されているのでしょう。

Instagramアカウント「hime_sirogol」には、他にもひめちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「hime_sirogol」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。